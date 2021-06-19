Путин назвал лидеров «Единой России» на выборах

Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии «Единая Россия». Фамилия председателя партии Дмитрия Медведева в список не вошла.

В список вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач ГКБ №40 Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«На мой взгляд, список, особенно первая пятерка, должен выглядеть так, чтобы там были и те, кого принято называть политическими тяжеловесами, и относительно новые — те, которые представляют важные направления нашей жизни», — сказал Путин.

По его мнение, сюда можно отнести поддержку детей, образование, здравоохранение, отстаивание интересов страны на международной арене, укрепление обороноспособности государства.

На съезде «Единой России» будет утвержден проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, а также список кандидатов в депутаты Госдумы и кандидатов по одномандатным округам.

В связи с пандемией коронавируса выборы в Госдуму в этом году пройдут в три дня, с 17 по 19 сентября. Всего будут избраны 450 депутатов, из них 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.