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Путин назвал лидеров «Единой России» на выборах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии «Единая Россия». Фамилия председателя партии Дмитрия Медведева в список не вошла.

В список вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач ГКБ №40 Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«На мой взгляд, список, особенно первая пятерка, должен выглядеть так, чтобы там были и те, кого принято называть политическими тяжеловесами, и относительно новые — те, которые представляют важные направления нашей жизни», — сказал Путин.

По его мнение, сюда можно отнести поддержку детей, образование, здравоохранение, отстаивание интересов страны на международной арене, укрепление обороноспособности государства.

На съезде «Единой России» будет утвержден проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, а также список кандидатов в депутаты Госдумы и кандидатов по одномандатным округам.

В связи с пандемией коронавируса выборы в Госдуму в этом году пройдут в три дня, с 17 по 19 сентября. Всего будут избраны 450 депутатов, из них 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

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Топ комментариев

Voland2

Низкие темпы вакцинации -это просто недоверие к власти... Рассказывают про вспышку и тут же массовые...

Иркут 69

Темпы вакцинации это реальный ответ населения государству... своего рода средний палец властям. Напрасно...

urbasik

Песков это не Кремль..у него семейство за границей "существует"

jeryakob

вина самого кремля очевидна здесь. с какого то перепуга он ухватился за вакцины , как за доказательство...
Sibnet.Ru