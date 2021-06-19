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Умер писатель Слава Сэ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/kogdaytonet4erepaxa

Известный под псевдонимом Слава Сэ писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко умер в возрасте 52 лет от коронавируса, сообщается на его странице в соцсетях.

Писателя 3 июня госпитализировали в одну из рижских больниц с двусторонней пневмонией, вызванной инфекцией COVID-19. В последнее время Солдатенко находился в медикаментозной коме.

Вячеслав Солдатенко родился 6 апреля 1969 года в Риге. Он окончил психологический факультет Международного института практической психологии. Некоторое время работал сантехником. Начал писательскую карьеру в интернете.

Наибольшую популярность он получил благодаря юмористическим книгам «Сантехник, его кот, жена и другие подробности», «Сантехник с пылу и с жаром», «Маленькая опера», «Разводы» и «Ева».

Он также был соавтором сценария российского комедийного фильма 2012 года «Джентльмены, удачи!» и мультфильма «Три богатыря: ход конем».

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Культгид #Искусство #Светская хроника
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