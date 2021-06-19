НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Миллиардер Тимур Франк пострадал при крушении L-410

Источник:
Sibnet.ru
390 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Совладелец угольного разреза «Кузнецкий Южный» Тимур Франк находился в самолете, потерпевшем крушение в Кузбассе, бизнесмен находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Тимур Франк был на борту самолета, жив, госпитализирован в больницу в Ленинске-Кузнецком. Предварительно, состояние тяжелое, его обследуют», — сказал ТАСС источник в экстренных службах региона, отметив, что Франк получил множественные травмы.

Франку принадлежит 69% ООО «Альфа», которое, в свою очередь, владеет 44,09% ООО «Разрез Кузнецкий Южный». Как сообщалось, разрез «Кузнецкий Южный» проектной мощностью 5 миллионов тонн угля в год приступил к угледобыче в конце 2020 года. Согласно официальному сайту компании, выход на проектную мощность намечен к 2023 году.

Против строительства разреза протестовали жители поселка Черемза. Они требовали отставки главы Новокузнецкого района и объявляли голодовку из-за того, что добыча угля испортит экологию поселка.


Еще по теме
Полеты самолетов типа L-410 приостановили из-за крушения в Кузбассе
МЧС Кузбасса запустил телефон доверия после крушения самолета
Искупавшихся в Обском море школьников сбил поезд
СК возбудил уголовное дело после падения самолета в Кузбассе
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Миллиардер Тимур Франк пострадал при крушении L-410
Полеты самолетов типа L-410 приостановили из-за крушения в Кузбассе
МЧС Кузбасса запустил телефон доверия после крушения самолета
Искупавшихся в Обском море школьников сбил поезд
Самое популярное
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Шоумен Барецкий решил снять Бузову в «Криминальном чтиве 2: русские»
Порно в России предложили легализовать через «Госуслуги»
Обсуждение (2)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
19 июня 16:00
(МСК)
Венгрия
Франция
19 июня 19:00
(МСК)
Португалия
Германия
Весь календарь
Последние матчи
18 июня 22:00
(МСК)
Англия 0
Шотландия 0
18 июня 19:00
(МСК)
Хорватия 1
Чехия 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 35 голосов
  • Kohka76 — 26 голосов
  • Алена Долина — 24 голоса
написать кричалку
Картина дня
Самолет жестко сел в Кузбассе, есть погибшие
Путина сравнили с римским императором Октавианом
Российские военные получили «убийцу» американских танков
Найдена ошибка самой знаменитой теории Дарвина
О самом главном
Опасная косметика: пять ошибок солнцезащитного ухода
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Voland2

Низкие темпы вакцинации -это просто недоверие к власти... Рассказывают про вспышку и тут же массовые...

Иркут 69

Темпы вакцинации это реальный ответ населения государству... своего рода средний палец властям. Напрасно...

urbasik

Песков это не Кремль..у него семейство за границей "существует"

jeryakob

вина самого кремля очевидна здесь. с какого то перепуга он ухватился за вакцины , как за доказательство...
Sibnet.Ru