Миллиардер Тимур Франк пострадал при крушении L-410

Совладелец угольного разреза «Кузнецкий Южный» Тимур Франк находился в самолете, потерпевшем крушение в Кузбассе, бизнесмен находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Тимур Франк был на борту самолета, жив, госпитализирован в больницу в Ленинске-Кузнецком. Предварительно, состояние тяжелое, его обследуют», — сказал ТАСС источник в экстренных службах региона, отметив, что Франк получил множественные травмы.

Франку принадлежит 69% ООО «Альфа», которое, в свою очередь, владеет 44,09% ООО «Разрез Кузнецкий Южный». Как сообщалось, разрез «Кузнецкий Южный» проектной мощностью 5 миллионов тонн угля в год приступил к угледобыче в конце 2020 года. Согласно официальному сайту компании, выход на проектную мощность намечен к 2023 году.

Против строительства разреза протестовали жители поселка Черемза. Они требовали отставки главы Новокузнецкого района и объявляли голодовку из-за того, что добыча угля испортит экологию поселка.