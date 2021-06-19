Миллиардер Тимур Франк пострадал при крушении L-410

Совладелец угольного разреза «Кузнецкий Южный» Тимур Франк находился в самолете, потерпевшем крушение в Кузбассе, бизнесмен находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил источник в экстренных службах региона.
«Тимур Франк был на борту самолета, жив, госпитализирован в больницу в Ленинске-Кузнецком. Предварительно, состояние тяжелое, его обследуют», — сказал ТАСС источник в экстренных службах региона, отметив, что Франк получил множественные травмы.
Франку принадлежит 69% ООО «Альфа», которое, в свою очередь, владеет 44,09% ООО «Разрез Кузнецкий Южный». Как сообщалось, разрез «Кузнецкий Южный» проектной мощностью 5 миллионов тонн угля в год приступил к угледобыче в конце 2020 года. Согласно официальному сайту компании, выход на проектную мощность намечен к 2023 году.
Против строительства разреза протестовали жители поселка Черемза. Они требовали отставки главы Новокузнецкого района и объявляли голодовку из-за того, что добыча угля испортит экологию поселка.
Voland2Низкие темпы вакцинации -это просто недоверие к власти... Рассказывают про вспышку и тут же массовые...
Иркут 69Темпы вакцинации это реальный ответ населения государству... своего рода средний палец властям. Напрасно...
urbasikПесков это не Кремль..у него семейство за границей "существует"
jeryakobвина самого кремля очевидна здесь. с какого то перепуга он ухватился за вакцины , как за доказательство...