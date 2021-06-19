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Раскрыта стоимость подарка Байдена для Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Очки-авиаторы, которые Джо Байден подарил Владимиру Путину на саммите в Женеве, стоили около 21 тысячи рублей.

Владимир Путин и Джо Байден обменялись подарками на встрече в Женеве, российский президент подарил американскому письменный набор хохлома «Москва», а взамен получил очки-авиаторы.

Очки-авиаторы Randolph стоят 299 долларов — это примерно 21 тысяча рублей, выяснили РИА Новости. Путин носит очки такой модели, но предпочитает марки Chrome Hearts и Cartier. Помимо очков Байден также подарил Путину хрустальную статуэтку в виде бизона.

Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве 16 июня. Переговоры длились 3 часа, по их итогам лидеры сделали заявления. Путин отметил, что сторонам удалось договориться о возвращении послов стран на занимаемые посты.

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