Глава Кузбасса описал ЧП с самолетом

Глава Кузбасса Сергей Цивилев в соцсетях подтвердил, что разбившийся самолет выполнял тренировочный полет.
Самолет Л-410 совершил в субботу жесткую посадку у села Журавлево (Кемеровская область). По данным западно-Сибирской транспортной прокуратуры, экипаж сообщил об отказе одного из двигателей, при заходе на посадку столкнулся с лесным массивом.
«В Танае потерпел крушение самолет местного аэродрома с 19 людьми на борту. Это был тренировочный полет. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще четверо в тяжелом состоянии, 11 — средней степени тяжести. Причины случившегося устанавливают», — написал Цивилев в соцсетях.
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