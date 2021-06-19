Глава Кузбасса описал ЧП с самолетом

Глава Кузбасса Сергей Цивилев в соцсетях подтвердил, что разбившийся самолет выполнял тренировочный полет.

Самолет Л-410 совершил в субботу жесткую посадку у села Журавлево (Кемеровская область). По данным западно-Сибирской транспортной прокуратуры, экипаж сообщил об отказе одного из двигателей, при заходе на посадку столкнулся с лесным массивом.

«В Танае потерпел крушение самолет местного аэродрома с 19 людьми на борту. Это был тренировочный полет. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще четверо в тяжелом состоянии, 11 — средней степени тяжести. Причины случившегося устанавливают», — написал Цивилев в соцсетях.