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#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Памятник погибшим в борьбе с COVID врачам появится в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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«Сквер героев-медиков» появится в Иркутске на улице Станиславского. Здесь же установят памятник медикам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения в мае сообщил, что во время пандемии в мире умерло не менее 115 тысяч медиков. В Иркутской области в их честь собираются поставить памятник.

«К разработке его эскиза мы привлекли студентов Иркутского областного художественного колледжа. Они представили шесть вариантов. В итоге решено выбирать из трех работ. Все разные, интересные. Выбор предстоит непростой», — написал Кобзев.

Он отметил, что свое мнение о будущем монументе должны высказать коллеги погибших медиков, а также жители городов, в которых трудились врачи. Губернатор добавил, что сквер станет общественным признанием благородного труда всех медработников.

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Иркутск #Город #Здоровье #Новости COVID19
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