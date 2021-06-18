Памятник погибшим в борьбе с COVID врачам появится в Иркутске

«Сквер героев-медиков» появится в Иркутске на улице Станиславского. Здесь же установят памятник медикам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения в мае сообщил, что во время пандемии в мире умерло не менее 115 тысяч медиков. В Иркутской области в их честь собираются поставить памятник.

«К разработке его эскиза мы привлекли студентов Иркутского областного художественного колледжа. Они представили шесть вариантов. В итоге решено выбирать из трех работ. Все разные, интересные. Выбор предстоит непростой», — написал Кобзев.

Он отметил, что свое мнение о будущем монументе должны высказать коллеги погибших медиков, а также жители городов, в которых трудились врачи. Губернатор добавил, что сквер станет общественным признанием благородного труда всех медработников.