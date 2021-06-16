Владельца взорвавшейся в Новосибирске заправки арестовали

Центральный районный суд Новосибирска в среду арестовал на два месяца владельца газовой заправки «Еврогаз», где в понедельник произошел взрыв, Романа Гармидера.

«Рассмотрено ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СКР РФ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гармидера», – говорится в сообщении суда.

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Гармидер заключен под стражу на два месяца, до 14 августа. Постановление пока не вступило в законную силу.

Дело расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», санкции которой предусматривают в качестве наказания до шести лет лишения свободы.

Вечером в понедельник на газовой заправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел пожар с серией взрывов. Пострадали 33 человека, в том числе двое детей. Задержан также инженер АГЗС.