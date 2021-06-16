НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Владельца взорвавшейся в Новосибирске заправки арестовали

Источник:
Sibnet.ru
312 1
Фото: © Sibnet.ru

Центральный районный суд Новосибирска в среду арестовал на два месяца владельца газовой заправки «Еврогаз», где в понедельник произошел взрыв, Романа Гармидера.

«Рассмотрено ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СКР РФ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гармидера», – говорится в сообщении суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПо следам взрыва: что случилось на АГЗС в Новосибирске

Гармидер заключен под стражу на два месяца, до 14 августа. Постановление пока не вступило в законную силу. 

Дело расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», санкции которой предусматривают в качестве наказания до шести лет лишения свободы.

Вечером в понедельник на газовой заправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел пожар с серией взрывов. Пострадали 33 человека, в том числе двое детей. Задержан также инженер АГЗС.

Еще по теме
Промышленный альпинист разбился в центре Новосибирска
По следам взрыва: что случилось на АГЗС в Новосибирске
Эксперты нашли загрязнения в реках Красноярского края
Инженера задержали по делу о взрыве на новосибирской заправке
смотреть все
ЧП #ЧП #Происшествия #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский пенсионер из ревности поджег себя и сожительницу
Глава Бурятии вспомнил о «дымном» Улан-Удэ
Варламов нашел в Кызыле опасности и мусор
Волонтеры научат туристов сортировке мусора на Байкале
Самое популярное
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Томская игуана предсказала победу России в матче с Бельгией
Microsoft намекнула на скорый анонс Windows 11
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
16 июня 16:00
(МСК)
Финляндия
Россия
16 июня 19:00
(МСК)
Турция
Уэльс
Весь календарь
Последние матчи
15 июня 22:00
(МСК)
Франция 1
Германия 0
15 июня 19:00
(МСК)
Венгрия 0
Португалия 3
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • Алена Долина — 20 голосов
  • dranica-dev — 11 голосов
  • ratibor-devil — 11 голосов
написать кричалку
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
Sibnet.Ru