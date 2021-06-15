По следам взрыва: что случилось на АГЗС в Новосибирске

Взрыв произошел в понедельник на газовой заправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Пострадало 35 человек, семь из них — в тяжелом состоянии. Жильцы сотен квартир в близлежащих домах остались без окон. Что стало причиной ЧП и кто за это ответит?

В понедельник вечером столб черного дыма был виден практически изо всех районов Новосибирска. А соцсети стали наполняться кадрами пожара на АГЗС.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов на место ЧП (Гусинобродское шоссе, 60) огонь перекинулся на соседние гаражи, где находились газовые баллоны. Потребовалось подкрепление...

Последовал сильный взрыв. Момент взрыва также попал на видео и моментально облетел Сеть. Один из жителей близлежащих домов запечатлел огненный «гриб» и отброшенную в сторону на несколько сотен метров цистерну, приземлившуюся возле другой АЗС, где также сразу занялся пожар.

Позже специалисты мэрии подсчитают, что взрывной волной выбило более 100 окон в близлежащих домах…

Версии и пострадавшие

Почти сразу после взрыва стало известно, что как минимум четыре человека пострадали от огня. В их числе как сотрудники станции, так и двое пожарных, которые первыми приехали по вызову.

Между тем огонь разгорелся уже на площади 800 квадратных метров. Под угрозой оказались стоящие рядом складские помещения. Рисков для жилых домов не было, но как сообщали очевидцы в социальных сетях, находясь за сотни метров от места происшествия, «хорошо чувствуется жар».

Гусинобродское шоссе перекрыли и для автомобилей, и для трамваев от въезда в ТЦ «Дружба» до улицы Доватора. На борьбу с огнем прибыло 34 единицы техники и 111 человек.

Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

МЧС на месте развернуло штаб пожаротушения. А специалисты химико-радиометрической лаборатории замеряли уровень вредных веществ в воздухе (превышения ПДК не было).

Спасатели сначала подозревали, что пожар начался во время заправки автомобиля. Но позже сообщили еще одну версию, ставшую основной — газовоз при сливе топлива в стационарную емкость не был заземлен.

Медики тем временем сообщали — количество пострадавших увеличилось. Сначала до 21 человека, затем до 35, в их числе двое детей. Семь человек — в тяжелом стоянии.

Пожарным удалось справиться с огнем, когда он распространился уже на 1,2 тысячи квадратных метров. Открытое горение ликвидировали только в 21.48 по местному времени (17.48 мск).

Кто ответит за взрыв на заправке?

Следственный комитет сразу же возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). А региональная прокуратура организовала проверку всех заправочных станций в Новосибирской области.

Во вторник утром губернатор Андрей Травников поручил мэру Новосибирска проверить обоснованность размещения автозаправочных станций внутри жилых кварталов. Он подчеркнул, что предварительной причиной стало несоблюдение пожарной безопасности: «Поэтому принято принципиальное решение о проведении проверок автозаправочных станций».

В это время сотрудники Следственного комитета, Ростехнадзора и МЧС установили, что в понедельник на АЗС на смене находился 66-летний заправщик и 28-летняя кассир.

Примерно в 17.00 по местному времени (13.00 мск) для разгрузки топлива прибыл газовоз. За рулем — 48-летний водитель. Вместе с заправщиком он принялся разгружать сжиженный газ из цистерны в емкость, находящуюся на газовой АЗС. Именно в этот момент газовая смесь загорелась.

Оба работника бросились к людям, находящимся на заправке и помогли с эвакуацией на безопасное расстояние. В это время загорелась вся имеющаяся в емкости газовая смесь.

Следователи задержали 57-летнего директора и 37-летнего инженера газовой АЗС. По версии следствия, они не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности. В случае признания их вины судом, если к части 2 статьи 238 УК РФ не добавятся другие обвинения, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Ростехнадзору еще предстоит досконально расследовать технические причины взрыва. А мэрии Новосибирска решить, что делать людям, оставшимся без окон. Сейчас специалисты проводят поквартирный обход, а мэрия рассматривает возможность компенсации ущерба.