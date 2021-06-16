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Шоумен Барецкий решил снять Бузову в «Криминальном чтиве 2: русские»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © stas_bareckiy, instagram.com/stas_bareckiy

Шоумен и продюсер Стас Барецкий сообщил л переговорах с Квентином Тарантино о съемках второй части «Криминального чтива», где речь пойдет о русской мафии.

По словам Барецкого, Тарантино заинтересовался «лихими девяностыми». Теперь они якобы рассматривают возможность снять фильм «Криминальное чтиво 2: русские».

«Если мы договоримся с Тарантино, я попрошу взять его на одну из ролей Ольгу Бузову. Будет новой Умой Турман», — сказал Барецкий в интервью «ФАН».

Ранее шоумен сообщал о работе над фильмом «Брат 3», где продавал места на главные и второстепенные роли всем желающим.

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