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Microsoft намекнула на скорый анонс Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft опубликовала на YouTube 11-минутный ролик, в котором собраны звуки из разных версий Windows. Длительность видео намекает на новую операционную систему Windows 11, предполагают инсайдеры.

Ранее в этом месяце компания анонсировала проведение 24 июня события, посвященного программной платформе Windows. После этого появились слухи о том, что в рамках мероприятия компания представит новую версию операционной системы.

Примечательно, что на видео все звуки замедлены на 4000% и Microsoft позиционирует его как расслабляющее видео для тех, кто слишком сильно взволнован приближающейся презентацией компании.

«Совершите неспешное путешествие по закоулкам памяти вместе со звуками запуска Windows 95, XP и 7, которые замедлены на 4000% до медитативной скорости», — говорится в сообщении Microsoft.

Разработчики уже несколько раз намекали на выход новой версии Windows. Так, мероприятие начнется в 11.00 по восточноевропейскому времени. На официальном приглашении также можно увидеть новый логотип ОС, отбрасывающий тень, напоминающую силуэт числа 11.

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Технологии #Софт
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