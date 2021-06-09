Псаки узнает, зачем США ввели санкции против Роскосмоса

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала о введенных США санкциях против российских предприятий космической отрасли, и пообещала выяснить, зачем они были введены.

Журналисты на брифинге в Белом доме попросили Псаки прокомментировать заявления главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он призвал США снять санкции с космических предприятий и подчеркнул, что от этого зависит выход России из проекта Международной космической станции (МКС).

«Это действительно интересный вопрос», — приводит ТАСС ответ Псаки. «Я совсем немного об этом знала, пока вы не задали этот вопрос, так что мне, вероятно, надо поговорить об этом с нашей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности», — добавила она.

По ее словам, «совместная работа по вопросам космоса и вопросам, связанным с космосом, это одна из областей, где мы исторически работаем с Россией».

«Мне придется выяснить побольше относительно того, зачем нужны эти санкции, я не в курсе, какие были по этому поводу соображения, но я выясню это у нашей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности», пообещала представитель Белого дома.

Рогозин ранее подчеркивал, что не потерпит двуличия от США. «Либо мы работаем вместе, и тогда санкции надо снимать немедленно, либо мы вместе работать не будем, и мы будем разворачивать национальные системы», — отметил он, говоря о возможности выхода из проекта МКС.