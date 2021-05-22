Тимати выбрал финалисток шоу «Холостяк»

Тимати выбрал двух девушек, которые окажутся в финале шоу «Холостяк». Это Алиса Грабовая из Лондона и Екатерина Сафарова из Барселоны.

В выпуске шоу, который вышел 22 мая, Тимати познакомил каждую девушку со своим младшим братом Артемом. Также он пригласил на обед с каждой участницей ее маму. Тимур Юнусов пообщался с мамой Алисы Грабовой и Екатерины Сафаровой. Мама Адели не смогла приехать, у нее был коронавирус, с ней он поговорил по видеосвязи.

В итоге на церемонии роз Тимати выбирал финалисток шоу. Сначала он вручил розу Екатерине Сафаровой. Затем Адель Вейгель попросила поговорить с Тимати.

Девушка узнала, что Тимати между выпусками шоу встретился с Сафаровой и поздравил с Новым годом. Адель отметила, что ее Тимати с праздником не поздравил, значит она ему не дорога. Поэтому Адель сама ушла с шоу. Тимати вручил вторую розу Алисе Грабовой.