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Тимати выбрал финалисток шоу «Холостяк»

Источник:
Sibnet.ru
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Тимати выбрал двух девушек, которые окажутся в финале шоу «Холостяк». Это Алиса Грабовая из Лондона и Екатерина Сафарова из Барселоны.

В выпуске шоу, который вышел 22 мая, Тимати познакомил каждую девушку со своим младшим братом Артемом. Также он пригласил на обед с каждой участницей ее маму. Тимур Юнусов пообщался с мамой Алисы Грабовой и Екатерины Сафаровой. Мама Адели не смогла приехать, у нее был коронавирус, с ней он поговорил по видеосвязи.

В итоге на церемонии роз Тимати выбирал финалисток шоу. Сначала он вручил розу Екатерине Сафаровой. Затем Адель Вейгель попросила поговорить с Тимати.


Девушка узнала, что Тимати между выпусками шоу встретился с Сафаровой и поздравил с Новым годом. Адель отметила, что ее Тимати с праздником не поздравил, значит она ему не дорога. Поэтому Адель сама ушла с шоу. Тимати вручил вторую розу Алисе Грабовой.

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