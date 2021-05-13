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Кощей в новом мультфильме заговорит голосом Виктора Добронравова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено PR-службой «ПрофиСинима»

Актер Виктор Добронравов озвучил главного героя в новом анимационном фильме «Кощей. Похититель невест». В новом мультфильме персонаж будет молодым и обаятельным.

По сюжету, Кощей вынужден под угрозой смерти похитить одну из первых красавиц Тридевятого царства Варвару. С этого момента начинается удивительная история приключений, полная интриг и опасностей, и Кощей проявляет себя как настоящий герой, противостоящий злу.

Режиссером ленты выступил Роман Артемьев. Кощей в новом фильме будет отличатся от традиционного сказочного персонажа. Он превратится в романтика и покажет себя с лучших сторон. Голос Кощею подарил Виктор Добронравов.

«Мне сразу понравился сценарий: в нем очень много юмора. Мы привыкли, что Кощей – это коварный старик. Но наш герой – заложник своего образа, репутации, и именно поэтому он страдает. До сих пор его никто не полюбил, все считали нечистью. А он – вполне добрый, хоть и очень несчастный. Я хочу, чтобы получился живой, интересный персонаж, такой, как прописан в сценарии», — цитирует «ПрофиСинема» Добронравова.

Полнометражное приключение Кощея, Варвары и других героев находится на стадии завершения производства и совсем скоро появится на большом экране. Точная дата релиза пока не сообщается.

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Nik3316

вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...

west_nik

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Nik3316

ЦитатаСтоун это говорящая голова. Максимка, говорящая голова, это ты,)) причем достаточно необразованная....

pepelmetal

Ты в параллельной вселенной какой-то живёшь
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