Опасная косметика: пять ошибок солнцезащитного ухода

Наступление жары влечет за собой не только приятные вечера на природе, но и возможные проблемы с кожей от яркого солнца. Дерматолог и косметолог Амина Бердова назвала Sibnet.ru пять главных ошибок при использовании солнцезащитной косметики.

Известно, что солнцезащитная косметика снижает риски ожогов, пигментации и даже развития онкологии. Но при неправильным ее использовании можно серьезно себе навредить.

Ошибка первая: пренебрегать солнцезащитной косметикой, если выходишь из дома только на работу

Даже если выходить на улицу приходится не так часто, не стоит забывать о том, что использование солнцезащитной косметики должно быть ежедневным. Это поможет уберечься от инсоляции – основной причины фотостарения кожи.

Солнцезащитный крем наносится утром за полчаса до выхода на улицу. Большая часть хорошо известных брендов добавляет в дневные кремы для лица, особенно, антивозрастные (например, с лифтинг-эффектом) SPF-фактор. Подобные средства вполне могут использовать те, кто не покидает пределов города летом и крайне редко бывает на солнце – только в утренние и вечерние часы.

Ошибка вторая: наносить несколько средств с SPF и думать, что они усиливают действие друг друга

Использование нескольких средств с SPF – дневного крема, пудры и солнцезащитного крема – не увеличивает количество единиц защиты, а, наоборот, уменьшает их примерно на 10-15 пунктов. В связи с чем возникает необходимость в применении более сильных солнцезащитных средств (от 25 единиц SPF).

Ошибка третья: наносить солнцезащитный крем выборочно

Солнцезащитная косметика первый раз наносится на голое тело. Только так можно качественно обработать все участки, чтобы потом не было сюрпризов в виде солнечных ожогов.

Если отправиться, например, на отдых и целый день провести на экскурсии под палящим солнцем, не стоит надеяться, что от ожогов спасет одежда. Нужно обязательно наносить солнцезащитные средства на все тело и потом повторять нанесение по мере необходимости на открытых участках — шее, руках, ногах, лице и так далее.

Ошибка четвертая: использовать одно средство с SPF для всех частей тела

В идеале должны быть разные средства, которые подходят для лица, губ и тела. Более того, в некоторых случаях достаточно использовать дневной крем с SPF, например, в городских условиях.

Также существуют бальзамы и помады с SPF, которые защищают кожу губ от воздействия солнечных лучей. Особенно подобные средства актуальны в отпуске, когда много времени проходит на пляже.

Ошибка пятая: забывать повторно наносить солнцезащитный крем на пляже

Правила нанесения кремов для тела с солнцезащитными функциями обычно действуют в течение 2-4 часов. Если пребывать на открытом солнце дольше, то придется повторить нанесение средства. При купании в водоемах средства наносятся чаще – сразу после выхода из воды.