Фильм «Девятаев»: военный блокбастер на реальных событиях

«Девятаев», российская биографическая драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, вышла в российский прокат. Фильм основан на реальных исторических событиях и рассказывает о судьбе советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, совершившего героический побег из немецкого плена на угнанном бомбардировщике 8 февраля 1945 года.

Сюжет: быть или не быть

События происходят во времена Великой Отечественной войны в 1944 году. Советский летчик Михаил Девятаев (Павел Прилучный) оказывается в немецком концлагере, где нацисты разрабатывают секретное оружие, которое должно переломить течение войны и принести им победу.

Главный герой оказывается перед непростым выбором — сделать вид, что он готов служить фашистам или отправиться на смерть в жуткий концлагерь. В основе сценария ленты воспоминания реального летчика-истребителя и героя Советского Союза Михаила Девятаева.

По мнению создателей фильма, в основу сценария лег уникальный эпизод Второй мировой войны, который мог в последний момент изменить ход всех событий. Исторические события в фильме приукрашены, но в целом «Девятаев» сохраняет документальность.

Премьера в России: 29 апреля 2021 года

Страна: Россия, кинокомпания Базелевс, Columbia Pictures

Жанр: военный, биография, драма, история

Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов

Актеры: Павел Прилучный, Дмитрий Лысенков, Тимофей Трибунцев

Продолжительность: 118 минут

Возраст: 12+

Съемки: игрушечный фильм?

Актер Павел Прилучный во время подготовки к роли обучался летать на онлайн-симуляторе, создатели картины использовали технологии из симулятора для реализации воздушных боев в фильме, в результате получилось добиться правильной визуализации.

Одним из режиссеров стал Тимур Бекмамбетов, пожелавший поведать «невероятную историю невероятным способом». По его словам, в ленте есть удивительная судьба человека, которая меняет все наши представления о героизме.

Фото: © кадр из фильма

Основным плацдармом для съемок «Девятаева» послужил город Кронштадт. Большая часть фильма снималась в период пандемии, но это даже пошло на пользу качеству ленты, о чем Прилучный рассказал в передаче «Вечерний Ургант».

В ходе съемок был задействован настоящий военный самолет «Хенкель-111», средний бомбардировщик, который был распространен у немцев во время Второй мировой войны. Хотя создатели совмещали настоящую технику и спецэффекты, нарисованного на экране все же больше.

Многие виртуальные эпизоды воздушных боев проецировали на экраны съемочной площадки, чтобы погрузить актеров в нужную обстановку. Вышедший трейлер сразу показал, что создатели не жалели бюджет на компьютерную графику.

Отзывы: мнения разделились

Первые отзывы критиков на «Девятаева» смешанные — так, на сайте «Критиканство» рейтинг фильма 62%. Судя по впечатлениям посмотревших людей, картина Бекмамбетова и Трофимова полна неплохого экшена, но сама драма временами напоминает недорогой спектакль.

Критик Антон Долин остался доволен фильмом. По его мнению, от «Девятаева» можно получить «честное зрительское удовольствие», в особенности от полетов в воздушного экшена, заставляющих вспомнить знакомые геймерам слова «симулятор».

Фото: © кадр из фильма

Наталия Григорьева пишет, что «Девятаев» — экранизация статьи из «Википедии», кино зрелищное, умеренно приправленное «ура-патриотизмом», основанное на романах-мемуарах самого летчика и одобренное его сыном.

Стоит ли смотреть

«Девятаев» Тимура Бекмамбетова — зрелище наивное, качество компьютерной графики иногда вызывает смех, но почти игрушечные сражения в воздухе все равно являются лучшей частью фильма. Кино способно качественно развлечь и познакомить с малоизвестной страницей истории.

Из минусов — с первых минут очень сложно воспринимать всерьез героя Прилучного, лощеного летчика с внешностью аристократа. В целом попадания в образ реального солдата у актера не случилось.

В какой-то момент «Девятаев» превращается в попытку героев сбежать из виртуального симулятора. От картины веет искусственностью, здесь стереотипные немцы и русские со стерильными диалогами натужно пытаются развлечь зрителя.

Фото: © кадр из фильма

Впрочем, лента оправдывает звание исторического блокбастера — события в ней довольно близки к произошедшим в реальности, а в титрах посетители кинотеатров увидят лица настоящих героев. К тому же «Девятаев» — фильм о долге перед Родиной.

Несмотря на многочисленные недостатки, «Девятаев» справляется с главной задачей и дарит зрителям вполне качественное развлечение на фоне войны. Но некоторым зрителям такой аттракцион с декоративными злодеями может показаться слишком легковесным.