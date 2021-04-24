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World of Tanks получит аниме-экипаж из девочек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © worldoftanks.ru

Героини популярного аниме «Girls und Panzer» скоро появятся в World of Tanks в качестве экипажа, сообщается на сайте игры. Наборы станут доступны 27 апреля.

«Девушки прибудут на специальной машине. Старый добрый Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou восстановили и модернизировали: он стал основной боевой машиной команды и верным помощником в многочисленных противостояниях и турнирах», — отмечается в сообщении.

Все девушки из команды «Удильщик» получили индивидуальные озвученные реплики для разных ситуаций в бою. Если в экипаже не будет одной или нескольких девушек, отвечать игроку будет только Михо.

В наборах «Girls und Panzer» также будет специальный настраиваемый стиль, элементы которого можно комбинировать на свой вкус. Подчеркивается, что впервые игроки смогут настраивать свой стиль с таким уровнем детализации.

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