Фильм «Чернобыль»: любовь на фоне мировой катастрофы

Российский драматический фильм «Чернобыль» стартовал в кинопрокате. Данила Козловский одновременно выступил в качестве актера и режиссера в ленте, которая рассказывает об истории любви на фоне аварии Чернобыльской АЭС. Компанию Козловскому составили Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и Равшана Куркова.

Сюжет: пожарный на АЭС

Данила Козловский играет Алексея Карпушина, простого советского парня, пожарного в Припяти, который влюбляется в парикмахера по имени Оля (Акиньшина). У них уже были отношения, тогда Алексей упустил романтический шанс, теперь пожарный не повторит ошибку.

У Оли уже есть сын Леша, Алексей признается девушке в чувствах и они решают переехать жить к морю. Но трагедия на Чернобыльской АЭС ставит их планы под угрозу. Первый взрыв реактора грозит всем, кто находится в опасной зоне поражения, а второй может стать еще более смертоносным.

Тысячи людей оказываются в зоне катастрофического бедствия. Карпушин отправляется в зону ядерного реактора тушить пожар. А затем ему нужно нырнуть под реактор и выпустить воду из резервуара, предотвратив мощный взрыв.

Премьера в России: 15 апреля 2021 года

Страна: Россия, киностудия Централ Партнершип, Нон-стоп продакшн, DK Entertainment, Киностудия КИТ

Жанр: драма, история

Режиссер: Данила Козловский

Актеры: Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак

Продолжительность: 136 минут

Возраст: 12+

Съемки: первый фильм про Чернобыль

Это первый российский блокбастер, показывающий реальную трагедию в Чернобыле. Рабочее название фильма неоднократно менялось. Например, рабочее название во время съемок — «Когда падали аисты».

«Это большая и сложная картина», — рассказал перед премьерой Козловский, сравнив «Чернобыль» со своей предыдущей режиссерской работой «Тренер». Постановщик уточнил, что бюджет и команда фильмы на этот раз были куда масштабнее.

Фото: © кадр из фильма

По словам Козловского, съемки стали вызовом для съемочной команды — российский фильм был обречен на сравнение с одноименным американским мини-сериалом сценариста Крейга Мазина и режиссера Йохана Ренка, вышедшим на канале HBO в 2019 году.

Козловский отметил, что в американском сериале была попытка исторической реконструкции, в то время как его фильм — про выдуманных персонажей, образы которых вдохновлены реальными людьми.

Фильм получил государственную субсидию в 690 миллионов рублей, что составило 100% от требуемой суммы расходов на производство. Съемки шли на Курчатовской (Курской) АЭС, в павильонах Москвы, а также Будапеште и Хорватии, заняв три месяца.

После выхода трейлера «Чернобыля» зрители стали сравнивать российский фильм с сериалом от HBO. Козловский на своей странице в Instagram попросил зрителей не торопиться с выводами, но в целом ожидания аудитории были негативными.

Отзывы: и так сойдет

Первые зрители и критики, посмотревшие фильм, подтвердили определенную планку качества «Чернобыля» — это действительно отечественный блокбастер с довольно серьезными спецэффектами и качественным актерским составом. Рейтинг «Чернобыля» на «Критиканстве» на сегодня составляет 66%.

Критик Вадим Богданов отмечает крепкий стиль и неплохие визуальные образы, убедительные актерские работы Козловского и Акиньшиной, запоминающийся саундтрек, большую проделанную работу по реквизитам, декорациям и эффектам.

Фото: © кадр из фильма

Антон Долин отметил, что в «Чернобыле» несложно увидеть горькую и правдоподобную притчу о типичном русском мужике, готовом лезть в пекло без страховки и жертвовать жизнью, лишь бы не брать ответственность за женщину и ее ребенка. Но для этого придется отрешиться от эмоций, связанных с катастрофой в Припяти.

Стоит ли смотреть

Фильм «Чернобыль» — определенно попытка стилистически ворваться в атмосферу сериала от HBO, покорившую зрителей и критиков. Здесь внешний каркас из похожих акцентов, мрачная картинка, серьезные врачи и пожарные, молчание автобусов, везущих печальных людей в Киев. Но все это в фильме напускное, в плохом смысле голливудское.

Плюсы: визуально к «Чернобылю» почти нет претензий — декорации, одежда героев и жителей Припяти реалистичны, эффект погружения отлично работает. Минусы: нет ощущения страха и безнадежности, как в американском «Чернобыле».

В фильме Козловского вместо фактов и страшной правды — однообразие, однотонность диалоговых сцен, намеренная коррекция картинки с расчетом напугать. А ведь только один доклад Анатолия Дятлова о положении дел с реактором в американском сериале пугал больше, чем в полной темноте ныряющий под станцией Козловский.

Фото: © кадр из фильма

Сравнение с сериалом неизбежно. Российский фильм вместо аварии показывает историю любви — главный герой мечется между долгом и шансом уехать с любимой девушкой на море. В итоге «Чернобыль» становится фильмом о попытке искупления перед любимым человеком на фоне мировой катастрофы.

«Чернобыль» не станет хитом, как сериал от HBO, но фильм способен развлечь — здесь есть катастрофа с реалистичными эффектами, любовная история, хорошая игра актеров. Вот только зритель, который захочет узнать об аварии на Чернобыльской АЭС, уйдет из кинозала ни с чем.