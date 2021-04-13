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Раскрыты подробности будущей стратегии Age of Empires IV

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Разработчики студии Relic Entertainment представили свежий трейлер и рассказали подробности предстоящей стратегии Age of Empires IV, которая станет продолжением культовой игровой франшизы.

Так, в игре будет четыре полноценных кампании. Согласно трейлеру, одна из них будет представлять собой нормандское завоевание Англии. Сюжет начнется в 1066 году, когда в борьбе за власть сошлись король Англии Гарольд и герцог Вильгельм Нормандский.

«Нормандия в осаде. Разразилась гражданская война. Претенденты на корону борются за контроль над Англией и Францией. Нормандские завоевания до сих пор отдаются эхом в истории», — говорится в описании этой кампании.

Пока игрокам будут доступны китайцы, англичане, индусы и монголы. На старте продаж их должно быть восемь. Но разработчики планируют дополнить этот список, после запуска стратегии количество доступных игровых наций будет постоянно расширяться.

У каждой нации будут свои особенности. Например, индусы получат мощных боевых слонов, а монголы смогут быстро развертывать целые города, а при необходимости перемещать их на другое место.

Ожидается, что Age of Empires IV выйдет осенью 2021 года, точная дата релиза станет известна позднее. Age of Empires — серия исторических стратегий в реальном времени, первая игра появилась на свет в 1997 году, а последняя на сегодня в серии была выпущена в 2005 году.

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Игры #RPG #Экшены
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