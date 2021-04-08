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Кремль пожаловался на нехватку мигрантов в России

Источник:
ТАСС
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Фото: Godot13 / CC BY-SA 4.0

России нужны мигранты для реализации «амбициозных проектов», но за последний год иностранных рабочих в стране «стало совсем мало», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Он пояснил, что речь идет в том числе о проектах в сфере строительства. «Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо. Но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии», — сказал он.

Как отметил Песков, мигранты необходимы также и в сельском хозяйстве. «Поэтому определенный дефицит в мигрантах, безусловно, есть», — заключил Песков.

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