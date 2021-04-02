Чем известен Эдвард Бил. СПРАВКА

Авария на Садовом кольце с участием блогера и пранкера
Эдварда Била вызвала общественный резонанс. Его машина протаранила несколько
автомобилей, пострадавшая в ДТП женщина находится в реанимации.
Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) родился в 1996 году в Тирасполи (Молдавия). Он рассказывал в интервью Ксении Собчак в 2020 году, что его мама была лишена родительских прав. Его и двоих братьев воспитывала бабушка.
После службы в армии Эдвард в 2018 году решил начать снимать ролики для Youtube. Он стал делать пранки — жестокие розыгрыши на камеру. Одним из первых его розыгрышей стало раздевание девушек до гола на камеру. В другом видео Бил в роли бандита из 90-х и на улице «отжимал» у людей телефоны и сумки.
Также в
роликах он издевался над девушками, например, спрашивал, как стать «такой же
жирной и страшной» или кидал им в голову букет цветов, а затем смотрел на реакцию. Бил
говорил Собчак, что он заработал за 2018 и 2019 годы 1,5 миллиона долларов.
Блогер также снимал видео о благотворительных акциях, в
которых раздавал людям деньги. С одним из таких роликов связан
скандал. В конце 2019 года Бил встроил в ролик о благотворительной акции в
детском доме рекламу нелегального казино. Подписчики и блогеры обвинили его в меркантильности.
Пранки Эдварда Била с машинами
Один из каналов Била посвящен автомобилям и называется «Полный
бак». Кстати, синяя Audi, которая стала участницей ДТП на Садовом кольце,
появлялась в роликах блогера. В ней он разгонялся до 120 километров в час.
Популярными становились ролики, где Бил топит в реках свои элитные автомобили. Когда он затопил одну из них в Истре, он оставил ее точные координат, и кто-то забрал автомобиль себе.
Он уже попадал в ДТП. В начале 2019 года он разбил Jaguar. Тогда в аварии пострадала только машина.
«Я искал себя в скорости, в дрифтах, в красивых машинах, не то что красивых, а мощных. Я больше мощные машины люблю. В какой-то момент попал в несколько аварий. Мой ангел хранитель был на грани срыва. И я решил закрыть вопрос», — говорил в 2020 году Собчак Бил.
WSG0600-164-164Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.
лачиновНу понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...
Alvarius7А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.
UynachalnicaСправедливая цена для кого? А справедливая зарплата за такие заявления, тогда какой должна быть?