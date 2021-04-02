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Чем известен Эдвард Бил. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Авария на Садовом кольце с участием блогера и пранкера Эдварда Била вызвала общественный резонанс. Его машина протаранила несколько автомобилей, пострадавшая в ДТП женщина находится в реанимации.

Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) родился в 1996 году в Тирасполи (Молдавия). Он рассказывал в интервью Ксении Собчак в 2020 году, что его мама была лишена родительских прав. Его и двоих братьев воспитывала бабушка. 

После службы в армии Эдвард в 2018 году решил начать снимать ролики для Youtube. Он стал делать пранки — жестокие розыгрыши на камеру. Одним из первых его розыгрышей стало раздевание девушек до гола на камеру.  В другом видео Бил в роли бандита из 90-х и на улице «отжимал» у людей телефоны и сумки. 

Также в роликах он издевался над девушками, например, спрашивал, как стать «такой же жирной и страшной» или кидал им в голову букет цветов, а затем смотрел на реакцию. Бил говорил Собчак, что он заработал за 2018 и 2019 годы 1,5 миллиона долларов.

Блогер также снимал видео о благотворительных акциях, в которых раздавал людям деньги. С одним из таких роликов связан скандал. В конце 2019 года Бил встроил в ролик о благотворительной акции в детском доме рекламу нелегального казино. Подписчики и блогеры обвинили его в меркантильности.

Пранки Эдварда Била с машинами

Один из каналов Била посвящен автомобилям и называется «Полный бак». Кстати, синяя Audi, которая стала участницей ДТП на Садовом кольце, появлялась в роликах блогера. В ней он разгонялся до 120 километров в час.

Популярными становились ролики, где Бил топит в реках свои элитные автомобили. Когда он затопил одну из них в Истре, он оставил ее точные координат, и кто-то забрал автомобиль себе.

Фото: © кадр из видео

Он уже попадал в ДТП. В начале 2019 года он разбил Jaguar. Тогда в аварии пострадала только машина.

«Я искал себя в скорости, в дрифтах, в красивых машинах, не то что красивых, а мощных. Я больше мощные машины люблю. В какой-то момент попал в несколько аварий. Мой ангел хранитель был на грани срыва. И я решил закрыть вопрос», — говорил в 2020 году Собчак Бил.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.

Uynachalnica

Справедливая цена для кого? А справедливая зарплата за такие заявления, тогда какой должна быть?
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