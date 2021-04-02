Чем известен Эдвард Бил. СПРАВКА

Авария на Садовом кольце с участием блогера и пранкера Эдварда Била вызвала общественный резонанс. Его машина протаранила несколько автомобилей, пострадавшая в ДТП женщина находится в реанимации.

Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) родился в 1996 году в Тирасполи (Молдавия). Он рассказывал в интервью Ксении Собчак в 2020 году, что его мама была лишена родительских прав. Его и двоих братьев воспитывала бабушка.

После службы в армии Эдвард в 2018 году решил начать снимать ролики для Youtube. Он стал делать пранки — жестокие розыгрыши на камеру. Одним из первых его розыгрышей стало раздевание девушек до гола на камеру. В другом видео Бил в роли бандита из 90-х и на улице «отжимал» у людей телефоны и сумки.

Также в роликах он издевался над девушками, например, спрашивал, как стать «такой же жирной и страшной» или кидал им в голову букет цветов, а затем смотрел на реакцию. Бил говорил Собчак, что он заработал за 2018 и 2019 годы 1,5 миллиона долларов.

Блогер также снимал видео о благотворительных акциях, в которых раздавал людям деньги. С одним из таких роликов связан скандал. В конце 2019 года Бил встроил в ролик о благотворительной акции в детском доме рекламу нелегального казино. Подписчики и блогеры обвинили его в меркантильности.

Пранки Эдварда Била с машинами

Один из каналов Била посвящен автомобилям и называется «Полный бак». Кстати, синяя Audi, которая стала участницей ДТП на Садовом кольце, появлялась в роликах блогера. В ней он разгонялся до 120 километров в час.

Популярными становились ролики, где Бил топит в реках свои элитные автомобили. Когда он затопил одну из них в Истре, он оставил ее точные координат, и кто-то забрал автомобиль себе.