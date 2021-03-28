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Сериал «Теория вероятности»: математик служит дьяволу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом «Россия»
Авантюрный сериал «Теория вероятности» о молодом гениальном математике, который попадает в мир игорного бизнеса, выходит на канале «Россия 1» 29 марта. Зрители погрузятся в магию казино и увидят трансформацию главного героя в исполнении актера Максима Матвеева.
Режиссер Юрий Мороз:
«С одной стороны, это остросюжетная сага, а с другой — мелодрама с элементами детектива. Герой в финале ставит на кон свою жизнь и жизнь своих близких, а вот выиграл он или проиграл — судить зрителям»

Сюжет

Никита Пирогов (Максим Матвеев) – молодой талантливый математик, подающий надежды аспирант МГУ. Помогая брату, проигравшему крупную сумму, он придумывает схему, с помощью которой можно обыграть казино.

Дерзкий план проваливается, когда брат и его девушка погибают, а хозяин казино Пастырь (Игорь Миркурбанов) требует долг у Никиты. Пытаясь защитить себя и близких, Пирогов заключает «сделку с дьяволом» и идет работать к конкуренту Пастыря – Илье Челышеву по прозвищу Акелла (Артем Ткаченко).

Акелла использует его уникальный ум для вычисления шулеров и аферистов в своем заведении. У Никиты просыпается настоящий азарт: он одержим теорией вероятности, и магия фишек и карт затягивают гения все сильней.

Постепенно Никита становится своим человеком в мире большого бизнеса и встречает любимую – певицу Наташу (Александра Ребенок). В решающий момент герою предстоит придумать свою лучшую комбинацию, чтобы выйти из опасной игры и сохранить любовь.

О героях

«Мой герой – не игрок в классическом понимании этого слова. Это скорее абстрактное понятие. Он мыслит комбинациями и играет, строя стратегии и решая судьбы людей. Из замкнутого, заикающегося парня он перерождается, теряет близких и переживает удары судьбы один за другим», — рассказал Максим Матвеев о роли гениального математика.

Одним из главных партнеров Матвеева по кадру в сериале стал Артем Ткаченко, сыгравший Акеллу. Ткаченко долго не мог для себя решить, кто его персонаж — герой или злодей.

«Я препарировал этого персонажа, чтобы понять, что он за человек такой, который, с одной стороны, совершает страшные поступки, а с другой – раскрывается как личность, со своим кодексом чести, довольно правильными понятиями о справедливости, преданности, дружбе», — сказал Ткаченко.

Отзывы о сериале

Премьера 11-серийного фильма «Теория вероятности» прошла на медиаплатформе «Смотрим» канала «Россия» в январе этого года. Успевшие посмотреть проект зрители уже составили впечатление об остросюжетной драме. Общее зрительское мнение — сериал смотрится на одном дыхании.

Особенно в сериале была отмечена актерская игра Максима Матвеева. Некоторые пользователи медиаплатформы признались, что начали смотреть сериал только из-за него, но потом уже не могли остановиться, так захватил  сюжет.

Для некоторых зрителей актеры, сыгравшие ключевых персонажей, открылись по-новому и удивили своими характерами. Также высокой оценки удостоились режиссер и сценарист проекта.

Премьера сериала «Теория вероятности» на телеканале «Россия» 29 марта, показ по будням в 21.20.
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