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Браузер Firefox получил новую защиту от утечек данных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новая версия Firefox получила функцию SmartBlock, которая автоматически блокирует подозрительные скрипты или контент во время просмотра веб-страниц.

Модифицированный алгоритм блокировки настроен так, чтобы механизм не влиял на работоспособность самой страницы, отмечают разработчики. Он блокирует исключительно сторонние скрипты, изображения и другой межсайтовый контент.

Стандартная блокировка может привести к тому, что на странице будут не работать некоторые функции, снизится производительность сайта, либо страница и вовсе не будет загружена. С функцией SmartBlock вероятность этого минимальна.

Подчеркивается, что Firefox 87 удалось решить главную проблему серфинга — обеспечить достаточную конфиденциальность при вводе личных данных на сторонних ресурсах, сохранив удобство навигации по интернету и просмотра страниц.

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