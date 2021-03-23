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Аналитики спрогнозировали дефицит iPhone

Источник:
«Лента.ру»
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Фото: DavidSandoz / Attribution License

Аналитики предсказали дефицит iPhone в связи с закрытием завода Samsung в Техасе, поставляющем комплектующие для компании Apple, говорится в отчете агентства Nikkei.

Завод в Техасе, в том числе, поставляет чипы для OLED-панелей, которые Apple закупает для своих iPhone. Это предприятие также активно работает на компанию Qualcomm, приводит «Лента.ру» отчет агентства.

В отчете не уточняется, какие именно модели смартфонов Apple могут быть временно сняты с производства. Также неизвестно, в течение какого периода производственные линии завода Samsung будут бездействовать.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Apple была вынуждена остановить сборку смартфонов в Китае. Из-за этого новая серия устройств — iPhone 12 — была выпущена в продажу с задержкой.

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