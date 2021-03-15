Беспилотник «Гром» вооружат высокоточными ракетами Х-38

Перспективный скоростной ударный беспилотник «Гром» вооружат высокоточными управляемыми ракетами, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В одном из вариантов собственных ударных возможностей будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса "воздух — поверхность"», — сказал ТАСС источник.

Ракета Х-38 имеет модульную конструкцию и в зависимости от боевой задачи оснащается одной из четырех головок самонаведения. Ее дальность достигает 70 километров, а скорость полета — свыше 2 М (две скорости звука).

Перспективный беспилотник при взлетной массе в семь тонн сможет доставлять полезную нагрузку массой 1,3 тонны на дальность до 800 километров. Он будет способен применять широкую гамму вооружений: от управляемых ракет до корректируемых бомб.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе, что «Гром» сможет управлять роем из 10 ударных дронов «Молния».