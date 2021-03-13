НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Ученый объяснил секреты нейтрино

Источник:
Российская газета
139 1
Фото: © NASA

Ученые установят на Байкале нейтринный телескоп, который поможет поймать частицу и раскрыть загадки происхождения Вселенной. Доктор физико-математических наук Дмитрий Наумов объяснил, какую информацию несет в себе нейтрино.

Нейтрино — частицы не имеющие заряда, с малой массой, а их скорость близка к скорости света. «Поймать» их сложно. По предположениям ученых, нейтрино хранят тайну происхождения Вселенной.

«Здесь надо вернуться на миллиарды лет назад, когда в нашей Вселенной только зарождались первые галактики. Тогда каждая звезда отчаянно боролась за свое существование. Более удачливые пожирали своих маленьких соседей и становились еще больше», — объяснил Наумов.

Так происходило до тех пор, пока ненасытная звезда не превращалась в черную дыру. Падающее на дыру вещество нагревается и очень сильно светится.

«Выбраться из такого пекла, не растеряв изначальные энергию и направление движения, не могут ни электромагнитные волны, ни протоны, ни электроны, ничто другое. Только нейтрино. В этом их феномен», — сказал доктор физико-математических наук.

И слабость взаимодействия нейтрино с материей — это их огромное преимущество. Нейтрино летят на Землю в неизменном виде, а значит, несут ценную информацию о происходивших миллиарды лет назад событиях во Вселенной, а также их адреса.

Еще по теме
Ученые запустят нейтринный телескоп на Байкале
Иркутские ученые создадут безопасный одноразовый стаканчик
Биоимплант без отторжения организмом создадут в НИИТО
Ожидание боли оказалось страшнее самой боли
смотреть все
Технологии #Наука
Домострой
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Все статьи
Картина дня
Запад инсценирует массовую «гибель» людей от «Спутника V»
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Цена российского бензина обновила исторический рекорд
Родителям разрешат сдачу детей в центры МВД
Подробности
•
Спортивные победы Lada. ФОТО
•
Поступление-2021: новые правила приема в вузы
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
Как это работает
•
Пять привычек, мешающих похудеть
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ученый объяснил секреты нейтрино
Сибирь 13.03.2021 11:00
Военные в Бурятии вернут «Катюшу» на Парад Победы
Сибирь 13.03.2021 09:07
Массовое купание в проруби устроят в Омске на Масленицу
Сибирь 13.03.2021 08:57
Девушка убитого в Новосибирске студента найдена мертвой
Сибирь 12.03.2021 21:52
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4997
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4797
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3800
Зеленский нанес «сильный удар» по России
3740
Обсуждение (1)
Отношения
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
55
Зеленский пожелал личной встречи с Путиным
45
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
37
МИД России предостерег Киев от силового сценария в Донбассе
35
Эстония пообещала помочь вернуть Крым Украине
34
Бои возобновились в Донбассе
Sibnet.Ru