Ученый объяснил секреты нейтрино

Ученые установят на Байкале нейтринный телескоп, который поможет поймать частицу и раскрыть загадки происхождения Вселенной. Доктор физико-математических наук Дмитрий Наумов объяснил, какую информацию несет в себе нейтрино.

Нейтрино — частицы не имеющие заряда, с малой массой, а их скорость близка к скорости света. «Поймать» их сложно. По предположениям ученых, нейтрино хранят тайну происхождения Вселенной.

«Здесь надо вернуться на миллиарды лет назад, когда в нашей Вселенной только зарождались первые галактики. Тогда каждая звезда отчаянно боролась за свое существование. Более удачливые пожирали своих маленьких соседей и становились еще больше», — объяснил Наумов.

Так происходило до тех пор, пока ненасытная звезда не превращалась в черную дыру. Падающее на дыру вещество нагревается и очень сильно светится.

«Выбраться из такого пекла, не растеряв изначальные энергию и направление движения, не могут ни электромагнитные волны, ни протоны, ни электроны, ничто другое. Только нейтрино. В этом их феномен», — сказал доктор физико-математических наук.

И слабость взаимодействия нейтрино с материей — это их огромное преимущество. Нейтрино летят на Землю в неизменном виде, а значит, несут ценную информацию о происходивших миллиарды лет назад событиях во Вселенной, а также их адреса.