Жена Мамаева объявила о разводе

Супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана объявила о разводе — такое заявление она сделала в сторис в Instagram.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов!» — написала она, добавив, что не претендует на имущество мужа и алименты и разрешит видеть детей «в любое время дня и ночи».

Мамева отметила, что над разводом работают адвокаты, чтобы они с мужем не посещали суды, привлекая внимание журналистов.

Жена футболиста в начале марта сообщила, что на сборах в Испании Мамаев изменил ей с моделью. После она попала в больницу с отравлением, этим делом занимается полиция.