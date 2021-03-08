Зрители выберут представителя России на «Евровидение»

Представителя России на международном конкурсе «Евровидение 2021» выберут зрительским голосованием на специальном шоу на Первом канале, которое состоится 8 марта. «Евровидение» пройдет 18-22 мая в Роттердаме.

Есть два равноценных способа выбора участника на конкурс «Евровидение». Вещатель может его найти самостоятельно или организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри или зрители.

В этом году российский вещатель решил, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям «Евровидения». Таким образом, имя коллектива, который поедет на конкурс, назовут после голосования.

В 2020 Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале «Евровидения» в YouTube за всю его историю. Однако конкурс отменили из-за пандемии.