Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Выпускники отчаянно бьются за каждый балл, чтобы повысить шансы на поступление в желаемый вуз. Обидно, когда судьбу решают один-два балла. В этом случае добавить «очков» в конкуренции за место в университете к баллам ЕГЭ можно с помощью индивидуальных достижений.

Рособрнадзор устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы. Далее каждый вуз может установить для каждой специальности свой порог, с целью отобрать самых талантливых. Чтобы выяснить порог и оценить возможности, надо посмотреть сайты выбранных университетов.

Увеличить шансы на поступление можно с помощью индивидуальных достижений. Перечень таких достижений устанавливает Минобразования, а каждый вуз может обозначить — сколько баллов стоит тот или иной результат. Но в сумме максимально за них можно получить только 10 баллов.

Эти 10 баллов равноценны баллам за ЕГЭ. И если количество баллов у абитуриентов одинаковое, то эти баллы за индивидуальные достижения могут стать значимым преимуществом.

При этом каждый вуз устанавливает свой набор достижений и по-своему оценивает их. А общая тенденция — учитывать достижения только за два-четыре года.

За ум

Умом блеснуть можно не только на ЕГЭ, но и заранее, стараясь получить пятерки и заработав аттестат с отличием. Вузы дают за него разное количество баллов. В СГУПСе оценивают в 10 баллов, в СФУ в 5 баллов, в НГУ в 3 балла.

Участие в многочисленных олимпиадах по предметам тоже хорошее подспорье. Самая многочисленная и знаменитая в стране Всероссийская олимпиада школьников ценится особенно высоко.

Диплом победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в ряде вузов засчитывают за 100 баллов за предметы, что дает возможность поступить без экзамена. Либо за такой результат сразу дают 10 дополнительных баллов.

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Например, в Новосибирском государственном университете победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку или литературе зачисляются без экзаменов на журналистику и филологию, а по математике или информатике на специальность «Информатика и вычислительная техника».

Министерством науки и высшего образования РФ также определен список других олимпиад школьников и каждому присвоен уровень, в том числе и региональным состязаниям, которые часто проводят сами вузы. Самый высокий — 1 уровень. За призовые места в олимпиадах можно получить, например, в Сибирском федеральном университете от 6 до 10 баллов в зависимости от занятого места.

За спорт

Большинство вузов «обменивает» золотые значки ГТО (Готов к труду и обороне) на разное количество баллов. СФУ, МФТИ и СГУПС — на 2 балла, Томский политехнический университет — 4 балла. В ряде университетов 2-4 балла дают также за звание кандидата и мастера спорта, гроссмейстера.

Также баллы дают призерам спортивных соревнований от чемпионатов мира до региональных соревнований: от 2 до 10 баллов в зависимости от уровня. Но такие результаты принимают не во всех учебных заведениях.

За другие достижения

Получить баллы также можно за творческие и интеллектуальные конкурсы, близкие к профилю вуза. Например, НИУ ВШЭ дает 3-4 балла призерам конкурса «Высший пилотаж» по направлениям физики, математики и информационных технологий, а МИФИ дарит 3 балла победителям конкурса «Практика на макетах». Опять же, надо изучать условия тех вузов, которые интересуют.

Наличие статуса победителя (призера) национального или международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» также дает в разных вузах от 2 до 5 баллов.

В некоторых вузах дают баллы за волонтерскую деятельность, для этого вуз надо принести волонтерскую книжку. Например, в Новосибирском госуниверситете управления и экономики — 1 балл за каждый год, но не более 3 баллов.

Итоговое сочинение, которое все выпускники пишут в школе, тоже можно подать как индивидуальное достижение, но только если вуз содержит в списке такой пункт. Во многих учебных заведениях за это дают немного баллов или совсем не учитывают.