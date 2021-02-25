НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
151 0
Фото: © Sibnet.ru
Выпускники отчаянно бьются за каждый балл, чтобы повысить шансы на поступление в желаемый вуз. Обидно, когда судьбу решают один-два балла. В этом случае добавить «очков» в конкуренции за место в университете к баллам ЕГЭ можно с помощью индивидуальных достижений.

Рособрнадзор устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы. Далее каждый вуз может установить для каждой специальности свой порог, с целью отобрать самых талантливых. Чтобы выяснить порог и оценить возможности, надо посмотреть сайты выбранных университетов.

Увеличить шансы на поступление можно с помощью индивидуальных достижений. Перечень таких достижений устанавливает Минобразования, а каждый вуз может обозначить — сколько баллов стоит тот или иной результат. Но в сумме максимально за них можно получить только 10 баллов.

Эти 10 баллов равноценны баллам за ЕГЭ. И если количество баллов у абитуриентов одинаковое, то эти баллы за индивидуальные достижения могут стать значимым преимуществом.

При этом каждый вуз устанавливает свой набор достижений и по-своему оценивает их. А общая тенденция — учитывать достижения только за два-четыре года.

За ум

Умом блеснуть можно не только на ЕГЭ, но и заранее, стараясь получить пятерки и заработав аттестат с отличием. Вузы дают за него разное количество баллов. В СГУПСе оценивают в 10 баллов, в СФУ в 5 баллов, в НГУ в 3 балла.

Участие в многочисленных олимпиадах по предметам тоже хорошее подспорье. Самая многочисленная и знаменитая в стране Всероссийская олимпиада школьников ценится особенно высоко. 

Диплом победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в ряде вузов засчитывают за 100 баллов за предметы, что дает возможность поступить без экзамена. Либо за такой результат сразу дают 10 дополнительных баллов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПростые тренировки памяти

Например, в Новосибирском государственном университете победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку или литературе зачисляются без экзаменов на журналистику и филологию, а по математике или информатике на специальность «Информатика и вычислительная техника».

Министерством науки и высшего образования РФ также определен список других олимпиад школьников и каждому присвоен уровень, в том числе и региональным состязаниям, которые часто проводят сами вузы. Самый высокий — 1 уровень. За призовые места в олимпиадах можно получить, например, в Сибирском федеральном университете от 6 до 10 баллов в зависимости от занятого места.

За спорт

Большинство вузов «обменивает» золотые значки ГТО (Готов к труду и обороне) на разное количество баллов. СФУ, МФТИ и СГУПС — на 2 балла, Томский политехнический университет — 4 балла. В ряде университетов 2-4 балла дают также за звание кандидата и мастера спорта, гроссмейстера.

Также баллы дают призерам спортивных соревнований от чемпионатов мира до региональных соревнований: от 2 до 10 баллов в зависимости от уровня. Но такие результаты принимают не во всех учебных заведениях.

За другие достижения

Получить баллы также можно за творческие и интеллектуальные конкурсы, близкие к профилю вуза. Например, НИУ ВШЭ дает 3-4 балла призерам конкурса «Высший пилотаж» по направлениям физики, математики и информационных технологий, а МИФИ дарит 3 балла победителям конкурса «Практика на макетах». Опять же, надо изучать условия тех вузов, которые интересуют.

Наличие статуса победителя (призера) национального или международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» также дает в разных вузах от 2 до 5 баллов.

В некоторых вузах дают баллы за волонтерскую деятельность, для этого вуз надо принести волонтерскую книжку. Например, в Новосибирском госуниверситете управления и экономики — 1 балл за каждый год, но не более 3 баллов.

Итоговое сочинение, которое все выпускники пишут в школе, тоже можно подать как индивидуальное достижение, но только если вуз содержит в списке такой пункт. Во многих учебных заведениях за это дают немного баллов или совсем не учитывают. 

Тема: Экзамены
Новосибирские школьники выбрали предметы по ЕГЭ
Назван срок проведения ЕГЭ в 2021 году
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
Путин посчитал справедливой критику системы ЕГЭ
смотреть все
Жизнь #Образование
Домострой
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Все статьи
Подробности
•
Фора для вуза: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пьяный полицейский в Бурятии врезался в столб, погибла девушка
Сибирь 25.02.2021 18:05
Девять уголовных дел возбудили после пыток в иркутских колониях
Сибирь 25.02.2021 16:44
Один из торговцев младенцами в Красноярске оказался силовиком
Сибирь 25.02.2021 16:44
Прокуратура проверит законность продажи земли на Демакова
Сибирь 25.02.2021 15:32
Самое популярное
Новосибирский квадрокоптер-силач поднимет 2 тонны
4717
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
4062
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
3120
Наталья Рудова обнажилась назло хейтерам
2875
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Дорожные войны
45
Раскопали в Сибири
69
На грани науки
113
Человек и еда
56
О любви и нравах
84
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

jeryakob

на миллиард долларов купило американских облигаций только-что правительство россии. сами себя что-ли...

лачинов

Переходим на юани, но ... считать все же будем долларах.

Alexander222

"... наши достижения в сфере медицины" , а можно пожалуйста поподробнее какие достижения?? почему население...

number10

Конечно западная церковь ради блага участвовала в уничтожении 200 млн. коренного населения Америки. У...
Sibnet.Ru