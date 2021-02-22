Троечник Евровидения победил в «Танцах со звездами»

Суперфинал 12-го сезона проекта прошел в воскресенье. За кубок кроме Лазарева и Осиповой боролись Катерина Шпица и Михаил Щепкин, Давид Манукян и Дарья Палей, Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили.

Сергей Лазарев дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе Евровидение, но оба раза занял там третье место. Зато в танцевальном проекте артисту удалось одержать победу благодаря поддержке зрителей.

В день финала проекта Ольга Бузова проявила активность в Instagram и призвала своих поклонников голосовать за Манукяна. Недавно пара со скандалом рассталась, но ведущая «Дома 2» с комом в горле сказала подписчикам, что желает своему бывшему возлюбленному победы.

«Если эта победа сделает его счастливым, то я буду счастлива», — говорила Бузова. Но армия поклонников Бузовой не смогла привести рэпера к победе, зато понадеялась, что такой шаг со стороны ведущей может привести к примирению возлюбленных.