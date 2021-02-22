НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Троечник Евровидения победил в «Танцах со звездами»

Источник:
Sibnet.ru
383 0
Фото: © lazarevsergey, instagram.com/lazarevsergey

Суперфинал 12-го сезона проекта прошел в воскресенье. За кубок кроме Лазарева и Осиповой боролись Катерина Шпица и Михаил Щепкин, Давид Манукян и Дарья Палей, Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили.

Сергей Лазарев дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе Евровидение, но оба раза занял там третье место. Зато в танцевальном проекте артисту удалось одержать победу благодаря поддержке зрителей.

В день финала проекта Ольга Бузова проявила активность в Instagram и призвала своих поклонников голосовать за Манукяна. Недавно пара со скандалом рассталась, но ведущая «Дома 2» с комом в горле сказала подписчикам, что желает своему бывшему возлюбленному победы.

«Если эта победа сделает его счастливым, то я буду счастлива», — говорила Бузова. Но армия поклонников Бузовой не смогла привести рэпера к победе, зато понадеялась, что такой шаг со стороны ведущей может привести к примирению возлюбленных.

Еще по теме
Бурунов и Расторгуев записали песню «А река течет»
Рок-группа «Элизиум» спела слова Навального
Белоруссию хотят оставить без Евровидения
Клип Елки «Впусти музыку» удалили из Сети из-за мишек Тедди
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Мир ТВ
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ученый показал реконструкцию оружия древнего воина в Сибири
Сибирь 21.02.2021 12:09
Землетрясение произошло в Туве
Сибирь 21.02.2021 11:34
СК задержал ответственных за обрушение фабрики в Норильске
Сибирь 21.02.2021 11:06
Первое в мире дисковое сердце сертифицируют в Сибири в 2021 году
Сибирь 21.02.2021 10:26
Самое популярное
Сбившего женщину с коляской новосибирца освободили из-под стражи
5001
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
4819
Путин повысил в звании самого богатого силовика России
2907
Россия продала Китаю нефть в недрах
2637
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Дела Навального
215
Бывший СССР
36
Человек и космос
100
Русские машины
47
Климатические войны
44
Топ комментариев

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

Sick Katze

Обычный сектант, чему тут удивляться.Кстати, Навальный признан виновным в клевете на ветерана И.С.Артёменко.По...

pepelmetal

Так он по любому донатит, но потом кричит "Путин где мои деньги"

Иркут 69

Не стареют душой ветераны... ☺️Хотя бы веселят в это непростое время.
Sibnet.Ru