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Windows 10 получит левитирующее меню «Пуск»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft существенно переработает меню «Пуск» в рамках перезапуску дизайна Windows 10, намеченного на вторую половину 2021 года. В частности, меню после грядущего в этом году обновления станет «левитирующим».

Разработчики намерены визуально отделить основное меню операционной системы от панели задач, пишет ресурс WindowsLatest. Сейчас «Пуск» соединяется с панелью. Кроме этого, сама панель станет закругленной.

Кроме меню «Пуск», «парящим» станет Центр уведомлений. Планируется также переработать текстовые поля ввода и ряд других элементов — они станут менее угловатыми, дизайнеры придадут им округлость.

Отмечается, что проект нового пользовательского интерфейса и дизайна носит внутреннее кодовое название Sun Valley, он должен войти в состав релиза Windows 10 21H2. Среди пользователей новый дизайн начнут распространять осенью 2021 года.

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corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

karuto

Очень жаль. Человечище!На кого в детстве ровнялись. Власов, Карелин, Шкалов.

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...
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