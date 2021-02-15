Windows 10 получит левитирующее меню «Пуск»

Microsoft существенно переработает меню «Пуск» в рамках перезапуску дизайна Windows 10, намеченного на вторую половину 2021 года. В частности, меню после грядущего в этом году обновления станет «левитирующим».

Разработчики намерены визуально отделить основное меню операционной системы от панели задач, пишет ресурс WindowsLatest. Сейчас «Пуск» соединяется с панелью. Кроме этого, сама панель станет закругленной.

Кроме меню «Пуск», «парящим» станет Центр уведомлений. Планируется также переработать текстовые поля ввода и ряд других элементов — они станут менее угловатыми, дизайнеры придадут им округлость.

Отмечается, что проект нового пользовательского интерфейса и дизайна носит внутреннее кодовое название Sun Valley, он должен войти в состав релиза Windows 10 21H2. Среди пользователей новый дизайн начнут распространять осенью 2021 года.