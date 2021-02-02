Квас из топинамбура научились делать на Алтае

Волчихинский пивоваренный завод и Алтайский государственный технический университет изобрели и запатентовали новый способ производства кваса, сообщает минэкономразвития края.

Ученые предлагают в качестве заменителя сахара использовать концентрат экстракта корнеплодов топинамбура.

Благодаря этой разработке обычный квас улучшит адаптационные возможности организма человека. Напиток не только станет полезней, но и будет дольше храниться.

«В Алтайском крае есть такой объем сырья, необходимого для производства кваса. Пивзавод пока собирается делать небольшие объемы и до конца года на предприятии создадут все условиях, необходимые для производства. Проблема в том, что на производстве есть емкости только на 80 тонн и теперь необходимо приобрести емкости меньшего объема», – рассказал агентству ТАСС завкафедрой бродильных производств и виноделия вуза Владимир Вагнер.

Он добавил, что по вкусу напиток «классически отдает хлебом, но сладость не чувствуется. Есть небольшой привкус, но он не лишний, а гармонично вписывается».

Волчихинский пивоваренный завод – один из крупнейших производителей пива и безалкогольной продукции в Сибири. Компания выпускает продукцию под брендом «Волчихинские напитки».