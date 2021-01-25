Вышел первый трейлер фильма «Годзилла против Конга»

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Трейлер «Годзиллы против Конга» показал моменты
противостояния огромных монстров и их отношения с людьми.
«Годзилла против Конга» станет четвертым фильмом «Вселенной
монстров»,12-й лентой в серии Кинг Конга и 36-м в серии Годзиллы. Создали новый
фильм студии Legendary и Warner Bros.
По сюжету, мифические противники, Годзилла и Конг, встречаются
в захватывающей битве века, от которой зависит судьба всего. Эпическое
столкновение двух титанов, спровоцированное невидимыми силами, — это только
начало тайны, лежащей глубоко в ядре Земли.
Фильм «Годзилла против Конга» выйдет 26 марта этого года в
широкий прокат и одновременно на сервисе HBO Max.