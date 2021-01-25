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Вышел первый трейлер фильма «Годзилла против Конга»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Трейлер «Годзиллы против Конга» показал моменты противостояния огромных монстров и их отношения с людьми.

«Годзилла против Конга» станет четвертым фильмом «Вселенной монстров»,12-й лентой в серии Кинг Конга и 36-м в серии Годзиллы. Создали новый фильм студии Legendary и Warner Bros.

По сюжету, мифические противники, Годзилла и Конг, встречаются в захватывающей битве века, от которой зависит судьба всего. Эпическое столкновение двух титанов, спровоцированное невидимыми силами, — это только начало тайны, лежащей глубоко в ядре Земли.

Фильм «Годзилла против Конга» выйдет 26 марта этого года в широкий прокат и одновременно на сервисе HBO Max.


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