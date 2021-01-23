НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Митингующие сибиряки устроили танцы на площадях

Источник:
Sibnet.ru
305 5

Несанкционированный митинг в Улан-Удэ в поддержку Алексея Навального плавно перетек в национальный танец ёхор, водят хороводы протестующие в Иркутске и Чите под возгласы «Свободу!»

Митинг в Улан-Удэ начался в 14.00 по местному времени. Протестующие собрались на Театральной площади в центре города Улан-Удэ. Очевидцы в социальных сетях сообщили о нескольких задержаниях и том, что полиция действует предельно корректно. Однако официальной информации от правоохранительных органов об этом нет.

Через час после начала митинга протестующие взялись за руки и стали танцевать национальный танец ёхор (хоровод) и скандировать свободу. Хороводы водят и протестующие в Иркутске и Чите.

Митинги проходят во многих городах России. Первыми на митинги вышел Дальний Восток. По сообщениям местных СМИ во Владивостоке начались столкновения протестующих и полиции. Есть задержанные. Митинги проходят в Чите, Барнауле, Красноярске, Новосибирске, Горно-Алтайске, Улан-Удэ.

Еще по теме
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
Активисты в Чите и Улан-Удэ вышли на митинг
Депутат горсовета задержан перед несанкционированной акцией
Сторонница Навального в Новосибирске заявила о задержании
смотреть все
Бурятия #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
•
Элитным чиновникам отменят возрастные ограничения
•
Назван срок появления иммунитета после вакцинации от коронавируса
•
Диетолог поделился рецептами полезного фастфуда
Подробности
•
Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов
•
Виртуальная медицина: что изменится в поликлиниках
•
Кто такая Агафья Лыкова?
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жителя Новосибирска задержали за призывы к погромам на митинге
Сибирь 23.01.2021 15:06
Митингующие сибиряки устроили танцы на площадях
Сибирь 23.01.2021 14:27
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
Сибирь 23.01.2021 14:00
Активисты в Чите и Улан-Удэ вышли на митинг
Сибирь 23.01.2021 13:32
Самое популярное
Смартфоны Honor вернут сервисы Google
3660
Путин в голубых трусах окунулся в прорубь
2321
Россия представила проект авианосца «Варан»
2200
Чиновникам разрешат «чрезвычайную коррупцию»
2165
Обсуждение (5)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
•
Элитным чиновникам отменят возрастные ограничения
•
Назван срок появления иммунитета после вакцинации от коронавируса
•
Диетолог поделился рецептами полезного фастфуда
О самом главном
Подробности
•
Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов
•
Виртуальная медицина: что изменится в поликлиниках
•
Кто такая Агафья Лыкова?
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Пожизненная синекура. Назначили и до самой гробовой доски в партноменклатуре... . прямо некрофилия какая...

Uynachalnica

Пора и новый госсовет старейшин организовывыть, а бояр назначенных по возрасту от трона рассаживать.

itStorm

Ну все ясно, страна будет и дальше идти по пути развития старческой деменции у господина "полного нуля"....

CaRdan

Ты иди в своей Америке призывай детей к беспорядкам.

neyron79

Это не маразм. Это просто бояре.