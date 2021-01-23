Митингующие сибиряки устроили танцы на площадях

Несанкционированный митинг в Улан-Удэ в поддержку Алексея Навального плавно перетек в национальный танец ёхор, водят хороводы протестующие в Иркутске и Чите под возгласы «Свободу!»

Митинг в Улан-Удэ начался в 14.00 по местному времени. Протестующие собрались на Театральной площади в центре города Улан-Удэ. Очевидцы в социальных сетях сообщили о нескольких задержаниях и том, что полиция действует предельно корректно. Однако официальной информации от правоохранительных органов об этом нет.

Через час после начала митинга протестующие взялись за руки и стали танцевать национальный танец ёхор (хоровод) и скандировать свободу. Хороводы водят и протестующие в Иркутске и Чите.

Митинги проходят во многих городах России. Первыми на митинги вышел Дальний Восток. По сообщениям местных СМИ во Владивостоке начались столкновения протестующих и полиции. Есть задержанные. Митинги проходят в Чите, Барнауле, Красноярске, Новосибирске, Горно-Алтайске, Улан-Удэ.