Telegram «рассекретил» местонахождение пользователей

Местоположение пользователей Telegram можно определить с точностью до нескольких десятков метров при помощи встроенной в мессенджер функции «Люди рядом», выяснили эксперты по кибербезопасности.

Telegram ранее обновил функцию «Люди рядом», которая предназначена для общения с пользователями мессенджера, которые находятся поблизости. Чтобы увидеть их, нужно зайти в Telegram, перейти в раздел «Контакты» и нажать сверху «Найти людей рядом».

После этого пользователи мессенджера в определенном радиусе увидят активировавшего функцию человека и смогут отправить ему сообщение. Радиус действия функции составляет порядка 12 километрам, а максимальное количество отображаемых пользователей — 100.

При этом Telegram показывает расстояние до того или иного пользователя в списке. Специалисты выяснили, что с помощью мессенджера можно определить точное местоположение пользователей, используя триангуляцию.

Для этого нужно дважды изменить свое местоположение, отмечая каждый раз расстояние до пользователя, а затем нанести на карту три круга с центром в своих координатах и радиусом, равным найденному расстоянию.

Искомый пользователь будет находиться в точке пересечения окружностей. По мнению экспертов, неосторожные пользователи мессенджера в результате могут стать жертвами мошенников или преступников.

Впрочем, по умолчанию функция выключена. Если она работает, достаточно отключить отображение профиля в списке людей рядом, нажав «Не показывать меня». После этого Telegram не сможет рассекретить координаты владельца аккаунта.