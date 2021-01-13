НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Telegram «рассекретил» местонахождение пользователей

Источник:
Sibnet.ru
132 0
Фото: © Sibnet.ru

Местоположение пользователей Telegram можно определить с точностью до нескольких десятков метров при помощи встроенной в мессенджер функции «Люди рядом», выяснили эксперты по кибербезопасности.

Telegram ранее обновил функцию «Люди рядом», которая предназначена для общения с пользователями мессенджера, которые находятся поблизости. Чтобы увидеть их, нужно зайти в Telegram, перейти в раздел «Контакты» и нажать сверху «Найти людей рядом».

После этого пользователи мессенджера в определенном радиусе увидят активировавшего функцию человека и смогут отправить ему сообщение. Радиус действия функции составляет порядка 12 километрам, а максимальное количество отображаемых пользователей — 100.

При этом Telegram показывает расстояние до того или иного пользователя в списке. Специалисты выяснили, что с помощью мессенджера можно определить точное местоположение пользователей, используя триангуляцию.

Для этого нужно дважды изменить свое местоположение, отмечая каждый раз расстояние до пользователя, а затем нанести на карту три круга с центром в своих координатах и радиусом, равным найденному расстоянию.

Искомый пользователь будет находиться в точке пересечения окружностей. По мнению экспертов, неосторожные пользователи мессенджера в результате могут стать жертвами мошенников или преступников.

Впрочем, по умолчанию функция выключена. Если она работает, достаточно отключить отображение профиля в списке людей рядом, нажав «Не показывать меня». После этого Telegram не сможет рассекретить координаты владельца аккаунта.

Еще по теме
Равнение на Apple: зачем Сбербанк превратили в экосистему
Amazon отключила социальную сеть Parler из-за Трампа
Дуров призвал пользователей iOS перейти на Android
Дуров заявил о бегстве пользователей WhatsApp в Telegram
смотреть все
Технологии #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин приказал колоть вакциной всех
•
Конгресс США приступил к обсуждению импичмента Трампа
•
Рубль признали самой недооцененной валютой
•
Telegram «рассекретил» местонахождение пользователей
Подробности
•
Равнение на Apple: зачем Сбербанк превратили в экосистему
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
Как это работает
•
Как включить режим бога для Windows 10
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Дело о жестоком обращении в детдоме возбудили в Новосибирске
Сибирь 13.01.2021 17:00
Отравившихся угарным газом детей эвакуируют в Новосибирск
Сибирь 13.01.2021 15:56
Туристы в Бурятии встретят Новый год в третий раз
Сибирь 13.01.2021 15:15
Замдиректора «Томского пива» оставили под арестом
Сибирь 13.01.2021 14:56
Самое популярное
Заработал новый штраф для автомобилистов
11655
Фотограф снял с высоты строящийся четвертый мост в Новосибирске
5996
Диетолог дала рецепт «антиковидного» бутерброда
4444
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
3901
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин приказал колоть вакциной всех
•
Конгресс США приступил к обсуждению импичмента Трампа
•
Рубль признали самой недооцененной валютой
•
Telegram «рассекретил» местонахождение пользователей
Как это работает
•
Как включить режим бога для Windows 10
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Alhazred

Иди уже Трампа спасай двоешник. )))