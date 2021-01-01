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Автомобильная аптечка изменилась

Источник:
Sibnet.ru
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Требования к составу автомобильной аптечки с 1 января изменились. При этом водители не обязаны покупать готовый набор, а могут укомплектовать ее самостоятельно.

Минздрав пересмотрел перечень, утвержденный 10 лет назад. В обновленную автоаптечку добавили медицинские маски, изменили количество бинтов, рулонов лейкопластыря, стерильных перевязочных пакетов, перчаток.

Аптечки, произведенные до 1 января 2021 года, могут спокойно продаваться и использоваться до конца срока годности входящих в них медикаментов, но не позднее 31 декабря 2024 года.


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Топ комментариев

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

skalka136

китаец сделанный в России гремучая смесь...это ж додуматься надо было такое приобрести за полтора два...