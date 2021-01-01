Автомобильная аптечка изменилась

Требования к составу автомобильной аптечки с 1 января изменились. При этом водители не обязаны покупать готовый набор, а могут укомплектовать ее самостоятельно.

Минздрав пересмотрел перечень, утвержденный 10 лет назад. В обновленную автоаптечку добавили медицинские маски, изменили количество бинтов, рулонов лейкопластыря, стерильных перевязочных пакетов, перчаток.

Аптечки, произведенные до 1 января 2021 года, могут спокойно продаваться и использоваться до конца срока годности входящих в них медикаментов, но не позднее 31 декабря 2024 года.