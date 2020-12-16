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Общественники в Томске попросили Путина вступиться за Кляйна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кадр из видео СК РФ

Жители томского микрорайона Мокрушино запискали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, они просят решить транспортные проблемы и «восстановить справедливость» в деле мэра Томска Ивана Кляйна – с застройкой именно этого микрорайона связано его уголовное преследование.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября. По версии следствия, он запретил бизнесмену застраивать территорию недалеко от завода «Томское пиво», выходя за рамки своих должностных полномочий. Мэр отстранен от должности и находится в СИЗО.

«В самое ближайшее время в Мокрушинском микрорайоне может развернуться строительство нового жилого массива примерно на 8 тысяч жителей, поскольку областная администрация уже обнародовала свою позицию о необходимости такого строительства. Кроме того, человек, который много лет отстаивал наши интересы, не допуская дальнейшей застройки нашего микрорайона, взят под стражу и находится в следственном изоляторе», – обратились к президенту члены ТОС «Мокрушинский».

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Авторы видео пояснили, что микрорайоны Нефтяная и Мокрушинский отделяет от города железнодорожный переезд, из-за которого жители подолгу стоят в пробках, а также затруднен приезд скорых и пожарных машин, пассажирского транспорта.

«Именно ситуация вокруг застройки нашего микрорайона и легла в основу уголовного дела о превышении должностных полномочий. Его обвиняют в том, что он не дал заработать бизнесмену на строительстве этого жилья. Любой здравомыслящий мэр, на месте Кляйна, действуя в интересах жителей, поступил бы так же», – считают жители Мокрушина.

Они попросили Путина взять под личный контроль ситуацию с застройкой микрорайона, а также уголовное дело Кляйна.

Тема: Задержание мэра Томска
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