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Арест Кляйна обжалуют в ЕСПЧ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кадр из видео СК РФ

Защита арестованного мэра Томска Ивана Кляйна заявила о намерении обжаловать меру пресечения в Европейском суде по правам человека.

Неделю назад Томский областной суд рассмотрел жалобу защиты на содержание Кляйна в СИЗО и отклонил ее. 

«Защита до сих пор не может сообщить, в связи с чем суд не согласился с доводами о возможности применить к Ивану Григорьевичу иную меру пресечения… Текст апелляционного постановления не изготовлен и защите не вручен», – написали адвокаты в своем Telegram-канале во вторник.

По информации защиты, законом установлен срок, в течение которого судебный акт должен быть изготовлен – трое суток. Адвокаты заявили, что этот закон нарушен.

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«Получив текст судебного акта, защита предпримет немедленные шаги к его обжалованию в Восьмой кассационный суд (г. Кемерово)и ЕСПЧ», – сообщила защита.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали за превышение полномочий 13 ноября. Его уголовное дело связано с интересами ОАО «Томское пиво. На период следствия мэра отстранили от должности.

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