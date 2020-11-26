Кляйн написал слезное письмо семье из СИЗО

Арестованный мэр Томска Иван Кляйн написал душевное письмо своим дочерям из следственного изолятора, они разрешили защитникам главы города опубликовать его в Instagram.

«Берегите мамулю. Корю себя, что она страдает из-за меня. Ведь говорила – не ходи (вероятно, речь идет о втором сроке – примечание авторов публикации). Но теперь уже ничего не изменить. Спасибо за слова поддержки от томичей! Хоть я и сильный, но читаю это, слезы текут сами. Ради такой поддержки народа стоило работать мэром», – написал Кляйн.

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Он добавил, что понемногу привыкает к условиям, «хотя к такому привыкнуть невозможно», а также, что ему стали регулярно давать лекарства, хотя раньше этого не было.

Арестованный мэр попросил свою дочь Наталью проехать по городу и посмотреть, как убирают снег и как идет подготовка к Новому году.

Кляйна задержали 13 ноября. Его подозревают в превышении должностных полномочий, связанными с интересами ОАО «Томское пиво». Мэр отстранен от должности на период следствия.