Стали известны подробности обвинения Кляйна

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна опубликовали в своем Telegram-канале текст обвинения в превышении полномочий и назвали его «шитым черными нитками».

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября. Уголовное дело связано с деятельностью ОАО «Томское пиво», которым ранее руководил мэр.

Согласно тексту обвинения, мэр, «находясь в своем служебном кабинете, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в своих интересах и интересах ОАО "Томское пиво", дал "заведомо незаконное указание"» своей подчиненной внести сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, принадлежащего «Томскому пиву», чтобы не дать перевести землю из зоны производственно-коммунальных объектов в зону общественно-жилого назначения.

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По версии следствия, Кляйн сделал это, чтобы помешать бизнесмену Аминову строить на этой территории жилые дома, тем самым причинив ему «существенный вред».

По словам защиты, на самом деле мэр отказал в застройке участка, в первую очередь, из-за транспортных проблем – в микрорайоне нет дорожной развязки.

«Были у мэра и другие основания для отказа. Например, несоблюдение застройщиком социальных норм (социальных объектов, парковочных мест и т.д.), а также наличие на указанном земельном участке санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Томского радиотехнического завода. Да, самого завода давно нет, но зона есть. И господин Аминов прекрасно осведомлен об этом, поскольку в течение последних нескольких лет неоднократно обращался в суды различных инстанций с заявлениями о том, чтобы СЗЗ радиотехнического завода была отменена», – написали адвокаты.

Они добавили, что самому заводу «Томское пиво» 300-метровая защитная зона была невыгодна, и руководство не раз пыталось добиться ее уменьшения.

«Есть такое выражение, перекочевавшее к нам из французского языка – "шито белыми нитками", означающее нечто неумело скрытое, то, что легко обнаружить. Обвинения, предъявленные мэру Томска Ивану Кляйну следственными органами, "шиты" даже не белыми, а, судя по тяжким последствиям (арест, заключение под стражу, удар по репутации), самыми черными нитками», – считает защита мэра.

Кляйн находится в СИЗО. За превышение полномочий ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело возбудили также в отношении его жены Галины Кляйн, оно связано с оказанием сопротивления при обыске.