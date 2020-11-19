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Кляйн прокомментировал свое обвинение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Администрация города Томска

Мэр Томска Иван Кляйн обратился к горожанам в официальном Telegram-канале своей защиты, он считает обвинение в превышении полномочий надуманным.

Кляйна задержали в минувшую пятницу, 13 ноября. Он обвиняется в превышении полномочий, связанном с созданием защитной зоны у ОАО «Томское пиво», которая, по данным следствия, помешала предпринимателю построить на этой земле жилые дома. Мэр временно отстранен от должности и находится в СИЗО.

По словам Кляйна, обвинение базируется на показаниях предпринимателя Аминова. «В текст обвинения, например, включен тезис о том, что если земельный участок, находящийся в производственной зоне (именно его приобрел Аминов) будет переведен в жилую зону, то это исключит возможность ОАО "Томское пиво" использовать помещения в указанной зоне по своему назначению. Нелепость этого очевидна даже не специалисту, однако мою корысть в отказе в переводе зоны усмотрели именно в этом», – написал мэр.

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Он уточнил, что в прошлом году спорный участок перевели в жилую зону, но работа завода продолжалась без ограничений. Кляйн заявил, что отказ в переводе земли в жилую зону был связан с отсутствием транспортной развязки в указанном районе, а Аминов не предусмотрел строительство социальных объектов.

«Каждый из вас сможет сделать свой вывод об обоснованности предъявленного мне обвинению и убедиться в его надуманности. Я всегда думал и продолжаю думать о нашем Томске и его жителях. Возможно, чьи-то бизнес-интересы пострадали из-за того, что томичи, а не бизнес были для меня всегда в приоритете. Я уверен в своей правоте и буду защищать свое честное имя», – написал мэр.

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