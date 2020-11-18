Защита обжаловала арест Кляйна

Защита мэра Томска Ивана Кляйна во вторник подала апелляционную жалобу на его арест, адвокаты требуют более мягкой меры пресечения.

Текст апелляционной жалобы защитники опубликовали в своем Telegram-канале. Они просят избрать для Кляйна более мягкую меру пресечения, чем содержание в следственном изоляторе.

В документе сообщается, что к моменту ареста обыски и изъятия документов уже прошли. Кляйн характеризуется положительно, у него нет причин покидать Томск, есть семья, дети. Кроме того, мэр страдает от гипертонии, ишемии и атеросклероза. Пока предполагается, что Кляйн пробудет в СИЗО до 13 января 2021 года.

Кляйн стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий, связанным с созданием охранной зоны вокруг ОАО «Томское пиво», которое помешало предпринимателю построить на этой территории многоэтажки.