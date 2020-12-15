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Microsoft запатентовала технологию изготовления цифровых двойников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft запатентовала технологию создания персональных ботов, которая позволяет наложить на программу «отпечаток» реального человека. Для этого анализируются образцы фотографий, голоса и текстовых переписок.

Разработчики рассчитывают использовать такое изобретение для очеловечивания голосовых ассистентов, которые смогут приобрести альтернативные личности, схожие с настоящими людьми. При доработке технология сможет «воскрешать» мертвых для переписки и виртуального общения.

Однако для изготовления точной цифровой копии потребуется «скормить» ей огромное количество конфиденциальных данных. В одних случаях это трудоемко, в других небезопасно. Поэтому вряд ли технология станет массовой, полагают эксперты.

Перспективы технологии могли бы прояснить представители Microsoft, однако пока они никак не комментируют свой патент. Возможно, официальное представление технологии запланировано на 2021 год.

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Нет мечты и люди гаснут.А если и есть то Она сейчас недосягаема.