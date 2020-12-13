НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Чубайс посоветовал Маску российские нанотрубки

Источник:
Sibnet.ru
387 4
Фото: Model S charging at a Tesla station.jpg: Jakob Härterderivative work: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) / CC BY-SA 2.0

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс посоветовал главе компании Tesla Илону Маску присмотреться к нанотрубкам компании OCSiAl, чтобы создать более совершенные электромобили.

«Нанотрубки — это наноразмерная добавка, которая обладает потрясающими свойствами прочностными, электрическими, оптическими. <…> Маск должен перейти на одностенные нанотрубки», — сказал Чубайс в интервью на фестивале Science Bar Hopping Online.

Он отметил, что такие нанотрубки смогут увеличить энергоемкость батареи в электромобилях.

Одностенные углеродные нанотрубки — свернутый в цилиндр графеновый лист толщиной в один атом. Они обладают фантастической прочностью, упругостью и способностью проводить электрический ток.

Новосибирский ученый Михаил Предтеченский придумал технологию промышленного синтеза графеновых нанотрубок. Их производит компания OCSiAl.

Узнать больше о нанотрубках >>

Еще по теме
Вороны удивили ученых умением считать
Сибирские ученые «предскажут» выработку энергии на основе погоды
Материалы с наночастицами для защитных масок испытали в Сибири
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
смотреть все
Технологии #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков опроверг слухи о «Путине в бункере»
•
Названа дата появления в России нулевого пациента с COVID-19
•
Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов
•
Федеральный суд отказал Трампу в пересмотре результатов выборов
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
Как это работает
•
Как проверить сигнал Wi-Fi в Windows 10
•
Сколько стоит Дед Мороз: как заказать праздник на дом
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Забайкальский ЗАГС перечислил самые необычные имена 2020 года
Сибирь 13.12.2020 15:44
Пьяная девушка выпала с 9 этажа в Новосибирске
Сибирь 13.12.2020 13:34
Массовая драка алтайских подростков попала на видео
Сибирь 12.12.2020 20:54
Республика Алтай объявила 31 декабря выходным днем
Сибирь 12.12.2020 16:46
Самое популярное
Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть
4406
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
3225
Путин удивился росту цен на продукты питания
2832
Госдума наделила Путина пожизненной неприкосновенностью
2315
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков опроверг слухи о «Путине в бункере»
•
Названа дата появления в России нулевого пациента с COVID-19
•
Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов
•
Федеральный суд отказал Трампу в пересмотре результатов выборов
Как это работает
•
Как проверить сигнал Wi-Fi в Windows 10
•
Сколько стоит Дед Мороз: как заказать праздник на дом
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Богат нынешний год на потери. Столько хороших людей ушло ...

aotechestvo

А цены на бензин электроэнергию и хкх проверить не нужно? Может с налогами, что то не то?? Барыги решили...

лачинов

А что два то? Пишите уж двадцать. Вы там за ним присматривайте, а то дотравят ведь. Живой то он уже никому...

ifhbrjd

Разучились работать. А ледоруб на что?

Удав Каа

Турция: мы готовы воевать за Карабах, не считаясь с потерями, до последнего Азербайджанса.