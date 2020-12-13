Чубайс посоветовал Маску российские нанотрубки

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс посоветовал главе компании Tesla Илону Маску присмотреться к нанотрубкам компании OCSiAl, чтобы создать более совершенные электромобили.

«Нанотрубки — это наноразмерная добавка, которая обладает потрясающими свойствами прочностными, электрическими, оптическими. <…> Маск должен перейти на одностенные нанотрубки», — сказал Чубайс в интервью на фестивале Science Bar Hopping Online.

Он отметил, что такие нанотрубки смогут увеличить энергоемкость батареи в электромобилях.

Одностенные углеродные нанотрубки — свернутый в цилиндр графеновый лист толщиной в один атом. Они обладают фантастической прочностью, упругостью и способностью проводить электрический ток.

Новосибирский ученый Михаил Предтеченский придумал технологию промышленного синтеза графеновых нанотрубок. Их производит компания OCSiAl.

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