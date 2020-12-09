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Джей Ло показала эротические позы

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Дженнифер Лопез, известная больше, как певица, завоевала славу будучи танцовщицей. Пластичная звезда знает как владеть своим телом и в Instagram выкладывает фотографии, где позирует самым невероятным образом.

На социальные сети Дженнифер Лопез можно смотреть как на обучающее пособие для позинга. Недавно Джей Ло поделилась с подписчиками несколькими постами, где демонстрирует свои ноги.

Несмотря на рост 51-летней знаменитости в 164 сантиметра, на фото она выглядит длинноногой. Такие способы позирования можно позаимствовать у Джейннифеф Лопез и другим невысоким девушкам.


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