Ведущего «Орла и решки» заметили в Красноярске

Жители Красноярска заметили съемочную группу «Орла и решки. Россия» возле «Красноярских Столбов», а ведущий программы Тимур Родригез выложил фото из местного бара.

Программа «Орел и решка. Россия» в новом сезоне уже побывала в Башкортостане, Самаре, Перми. Ведущие Тимур Родригез и Регина Тодоренко показывают интересные места России, используя безлимитную карту и 100 долларов.

На прошлой неделе красноярцы заметили съемочную группу программы возле нацпарка «Красноярские Столбы», они предположили, что в городе проходят съемки нового выпуска про их город. Родригез опубликовал в «Сторис» в Instagram фотографии местного бара «Булгаков», отличающегося необычным интерьером.

В 2018 году съемочная группа уже посещала Красноярск. Тогда ведущие Жанна Бадоева и Витя Ак также побывали на «Столбах», Красноярской ГЭС, острове Татышев и в других популярных местах.