Локоть назвал фантазию Урганта нездоровой

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в пятницу прокомментировал песню Ивана Урганта, посвященную скандально известному «катку в форме пениса».

Ведущий Первого канала Иван Ургант спел песню«А каток-то в виде пениса» про ледовый объект в центре Новосибирска, который напомнил горожанам по своей форме член. Власти сообщили, что этот каток снова зальют в декабре.

«Это инфраструктура там выстроена, дорожки, аллеи. Почему-то летом разговоров на эту тему нет. Как только появляется лед, начинает разыгрываться, могу предположить, воображение не совсем здоровое», – сказал Локоть журналистам.

Мэр добавил, что в прошлом году каток был очень популярным, и выразил надежду, что этой зимой будет так же.