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Новосибирские дачники назвали невыполнимым закон о «тихом часе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Заксобрания Новосибирской области на сессии в четверг приняли в первом чтении законопроект о «тихом часе» на дачах. Представители садовых товариществ уверены, что массово закон не будет работать, но позволит сводить счеты с соседями по участку.

Законопроект устанавливает запрет «на совершение действий, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан» с 13.00 до 14.00 по местному времени на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд. Также нельзя шуметь по ночам — с 22.00 до 09.00 в выходные и нерабочие праздничные дни, кроме новогодней ночи. За нарушения закона грозит штраф 3-5 тысяч рублей.

Но садоводы не готовы к таким нововведениям, большинство из них будут строить, пилить и делать другие шумные работы днем.

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«У нас население более 1,5 тысячи в НСТ, как это можно уследить? Просто только этим вопросом заниматься и не более», — сказал Sibnet.ru председатель НСТ «Ивушка» Алексей Самышкин.

Председатель Новосибирского областного союза садоводов Сергей Машутов отметил, что установлен слишком длинный период тишины утром — до 09.00, а свою активность многие дачники начинают гораздо раньше. Кроме того, садоводы могут таким образом сводить счеты с соседями, если они конфликтуют и постоянно вызывать полицию.

«В выходные дни соседи вынуждены вызвать полицию, составляют протоколы, разбираются. Все зависит от реакции соседей (на чужой шум)», — отметил Машутов.

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