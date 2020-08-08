Как выбрать участок и дачный дом

Сезон продаж и покупок дач и участков под загородное строительство в разгаре. Эксперты рассказали Sibnet.ru, как правильно выбрать дачный участок и оценить, насколько прочен дом.

К примеру, в столице Сибири спрос на приобретение дачи по сравнению с началом года за II квартал 2020 года увеличился в пять раз. По данным «Авито», средняя стоимость покупки дачи в регионе составляет 550 тысяч рублей, дома — 1,5 миллиона рублей, таунхауса — 4,5 миллиона рублей и коттеджа — 6,5 миллиона рублей.

Надо знать места

Начать выбор дачи надо с определения места. Одно из самых популярных направлений — север Новосибирской области по берегам Оби. Но и цена в садовых поселках этого района может быть высокая. Однако, близость водоемов — не единственное преимущество, которое нужно учитывать.

«Важно заранее продумать варианты маршрутов до ближайших населенных пунктов. Многие дачники имеют личные автомобили, но, как и любые вещи, они тоже могут ломаться. Перед покупкой дома самостоятельно пройдите по запасному маршруту с помощью общественного транспорта: удобно ли добираться до участка, насколько комфортно, например, с покупками в руках из магазина или с коляской?», — сказал руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито» Дмитрий Алексеев.

Он предложил пройти путь до дачи в дождливую погоду и оценить все прелести дороги.

Кроме того, автомобильная дорога до участка может оказаться только одна и с малой пропускной способностью. А значит — вечерами и в выходные предстоит постоять в пробках.

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Выбрать место могут помочь родственники или друзья, у которых есть дача. Они знают все минусы и плюсы этого места. Насколько стабильно электроснабжение, есть ли водопровод, газ, как организована охрана, есть ли интернет.

Можно неоднократно побывать в гостях и понять, насколько подходит данное СНТ, а также приценится в продающимся участкам.

Место стоит также тщательно изучить в интернете — жалуются ли дачники на затопление весной, не строится ли рядом какое-то производство, не планируется ли в будущем на месте самих дач строить дорогу или другой объект.

«Есть ли на участках дачники? Сколько их? Живут ли люди в поселке постоянно? Я бы не стал покупать участок в вымирающем поселке. В таком месте урожай могут собрать за вас, а домик ограбить или вовсе поджечь для забавы», — сказал руководитель строительной компании СМР5 Вадим Глушков.

Как смотреть участок

«Назначьте осмотр в дождливый день! Вы сразу сможете понять, есть ли уклон на участке, будет ли вода застаиваться в каких-то конкретных местах и подтапливать фундамент. Такие сюрпризы вам ни к чему», — отметил Алексеев.

Он также предложил взять собственную лопату и попросить собственника разрешить сделать пару подкопов. Это позволит оценить состояние грунта: нет ли там мусора, старого фундамента или близкой грунтовой воды.

Участок без коммуникаций стоит дешевле, но, самостоятельная подводка всех удобств может оказаться значительно дороже разницы в цене с дачей «под ключ». Поэтому стоит не только убедиться в наличии воды и света, но и проверить состояние труб и электропроводки.

Также при осмотре объекта стоит познакомиться с соседями или оценить их хотя бы внешне по состоянию дома и ухоженности участка.

Как оценить дачный дом

Перед покупкой надо определить, будет дача только летней или круглогодичной. Для летнего отдыха подойдет практически любой дом.

«Обратите внимание на кровлю, она должна быть ровная, без заломов. Потолок в домике должен быть ровный без следов протечек. Стены, углы тоже должны быть ровными, не заваливаться», — посоветовал Глушков.

Нужно подробно выяснить и по возможности проверить — из чего построен дом. За наружным сайдингом и внутренней отделкой могут скрываться прогнившие стены. Также нужно осмотреть фундамент на наличие трещин и отклонений по уровню. Если нет возможности проверить проводку, стоит осмотреть хотя бы розетки — они должны быть чистые, без оплавлений. Но лучше попросить оценить состояние электрики профессионала. Поскольку это вопрос не только комфорта проживания, но и безопасности.

Если дом будет использоваться круглый год, надо выяснить как он отапливается, проверить качество установки окон, убедиться, что пол достаточно теплый и т.д..

Какие документы надо проверить

«Самое главное, что нужно проверить — это кадастровый паспорт. В нем содержится наиболее важная информация о недвижимости — общие сведения, чертежный план и схема, описание границ участка», — прокомментировал руководитель отдела загородной недвижимости «Жилфонда» Александр Зверев.

Он уточнил, что на основании кадастрового паспорта можно достоверно установить, там ли вообще находится участок, который планируется к покупке. Если данные в документе не соответствуют реальности, это грозит большими сложностями, которые решаются очень и очень долго.