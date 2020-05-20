Найти воду: какую скважину бурить на даче?

Централизованные водопроводы за городом — большая редкость, поэтому владельцам дач и загородных домов приходится искать воду своими силами — копать колодцы или бурить скважины и устанавливать насосы. Какие виды скважин бывают, чем они отличаются и как выбрать подходящую?

Самым древним колодцам, найденным на территории Европы археологами, более 7 тысяч лет. Уже в эпоху неолита строители использовали деревянные срубы из прочного дуба или лиственницы. Глубина сооружений достигала нескольких десятков метров.

Колодец

Распространенный вид неглубокой скважины, который повсеместно встречается в деревнях и на дачах. Обычно копается вручную — на глубину 8-15 метров, вместо дерева современные специалисты используют бетонные кольца метрового и полутораметрового диаметра, которые устанавливаются последовательно.

Основное преимущество колодцев — простота конструкции, хороший коэффициент пополнения извлеченного объема воды, возможность использования любого погружного насоса. Правильно вырытый колодец может без проблем служить 10-15 лет.

Недостатки также есть. Качество воды нестабильно, это так называемая «верховодка», самый верхний водоносный горизонт, пополняемый за счет просачивания атмосферных осадков. Использовать такую воду рекомендуется только для технических нужд. В периоды засухи объемы воды падают, а сам колодец требует регулярной очистки от грязи.

Абиссинская скважина

Дешевая скважина с узким стволом глубиной 10-20 метров. Технически она состоит из трубы, на конце которой расположен фильтр. Скважину можно пробурить или пробить вручную с помощью подходящего инструмента, все работы занимают несколько часов. На трубу ставят ручной или электрический поверхностный насос.

#Дача Где находятся водоносные слои?

Главные преимущества — скорость, с которой производятся работы, а также возможность устройства скважины прямо в доме (если хозяева готовы разобрать полы для бурения). Кроме этого, ее стоимость минимальна, а большое количество предложений бурильщиков обычно позволяет поторговаться. Она меньше зависима от засух по сравнению с колодцем.

Из минусов — абиссинские скважины нередко требуют длительной прокачки, первое время из нее может идти грязь вместо воды. Кроме этого, при нерегулярном использовании скважина быстро заиливается, и возможно, через три-четыре года придется бурить новую. Дебит воды обычно небольшой, но для полива участка хватить должно.

Скважина «на песок»

По сравнению с абиссинской конструкцией, эта скважина бывает глубже, а ствол более широкий. Средняя глубина — 30-40 метров, что позволяет добывать воду из второго рыхлого водоносного слоя, традиционно представляющего собой песчаник или галечник. Но глубина зависит от местности, где-то песчаный слой может обнаружится и на глубине от 10 метров. Диаметр трубы должен быть больше, так как здесь используется погружной насос (размещается внутри трубы) — поверхностный попросту не справится с водоснабжением.

Для бурения такой скважины потребуется мощная шнековая установка. В скважину опускается стальная или пластиковая обсадная труба диаметром 10-15 сантиметров. Скважина «на песок» обойдется дороже абиссинской, однако качество воды в ней будет намного выше, обычно она пригодна для питья без кипячения.

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У такой скважины высокая производительность — до 2-3 кубометров воды в час, объемы стабильны в любое время, включая весну и засушливые периоды. Скважина прослужит 20-30 лет, а в случае с пластиковой трубой, по заверению современных бурильщиков, до 50 лет. Но в некоторых случаях также подвержена заиливанию.

Артезианская скважина

Глубокие скважины «на известняк» — неплохой вариант решения проблемы водоснабжения для целой улицы или нескольких частных домов. Такая скважина обеспечит своего владельца чистейшей водой практически в неограниченных количествах. Есть нюанс — для бурения потребуется собрать разрешительные бумаги и получить лицензию на скважину.

Глубина артезианской скважины в среднем 60-100 метров, это позволяет добраться до третьего водоносного горизонта, который располагается на известняках. Слой подпитывается удаленно, вода проходит многометровые слои пород, которые служат идеальным фильтром, поэтому качество такой воды стабильно высокое.

С помощью такой скважины можно организовать круглогодичное водоснабжение сразу для нескольких домовладений — воды хватит на всех. Служит артезианская скважина более 50 лет. Однако стоит быть готовым к тому, что обустройство потребует много времени и денег, на скважину потребуется получать разрешение, а затем ставить ее на учет.