«Лаборатория Касперского» назвала киберугрозы 2021 года

Главными киберугрозами в 2021 году станут уязвимости в технологии 5G и эксплуатация преступниками темы пандемии коронавируса, прогнозирует исследовательский центр GReAT «Лаборатории Касперского».

В числе опасных трендов эксперты также назвали APT-атаки. Так называют целенаправленные атаки программ-вымогателей на определенные цели, например с целью похищения учетных данных пользователей.

В результате глобального тренда на удаленную работу злоумышленники сосредоточатся на эксплуатации уязвимостей сетевых устройств, таких как VPN-шлюзы, и будут собирать учетные данные пользователей с помощью методов социальной инженерии, отмечается в исследовании.

«Организациям рекомендуется тщательно проверять любое вредоносное ПО и принимать меры реагирования на каждом скомпрометированном компьютере, чтобы противостоять установке в сети более сложных киберугроз», — рекомендуют эксперты.

Также «Лаборатория Касперского» полагает, что правительства разных стран в 2021 году станут чаще говорить о причастности конкретной группы к той или иной атаке, а кибератаки в целом станут более разрушительными.